Самый комфортный для жизни город России найден — и это не Москва (ФОТО, ВИДЕО)

Краснодар признан самым удобным и доступным для жизни российским городом по версии института территориального развития «Урбаника».

Урбанисты провели исследование, и на основании его результатов был составлен рейтинг, в первую пятёрку которого вошли Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга.

А вот столице, как ни странно, досталось лишь 52-е место. Объяснение простое — высокая стоимость жизни по сравнению со средней зарплатой.

А вот Краснодар, по мнению авторов рейтинга, активно развивается в течение последних 10–15 лет, имеет благоприятный климат, а цены на жильё — одни из самых доступных.

Почти все промышленные города, лидирующие по дешевизне жизни, оказались внизу списка по качеству городской среды.

Сургут и Тюмень, которые мало кто ожидал увидеть в пятерке лидеров, тем не менее заняли второе и четвертое места. Большие зарплаты в сочетании с высоким уровнем жизни и благоустроенностью городской среды позволили «северянам» обойти даже столицу.

Каждый город мог набрать в рейтинге 100 баллов, которые складывались из показателей двух групп, в рамках которых оценивалось качество городской среды и учитывалась стоимость услуг.

Читайте также: «Небывалые подвижки»: как Запад пытается скрыть правду об уничтожении «Боинга» МН-17 на Донбассе