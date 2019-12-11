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Потрясающие подземные города мира

19:16. 11 декабря 2019 56 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Во многих больших и маленьких городах существует таинственный, спрятанный от посторонних глаз мир подземелий.
Сформированные историей, погодой и географией, эти подземные миры как бы дополняют жизнь наверху. Некоторые из этих подземелий совершенно устарели, другие же полны жизни. Более того, похоже, за подземными городами – будущее мирового бизнеса.

RESO, Монреаль, Квебек, Канада

Больше четверти миллионного населения города Монреаль ежедневно бывает в подземной части города. Эта расползающаяся сеть магазинов, ресторанов, гостиниц, галерей, станций метро и много другого распложена под паутиной городских улиц.

Этот огромный подземный торговый центр избавляет горожан и туристов от беготни по городу , что весьма удобно в морозную зимнюю пору.

RESO состоит из 32-ух километров туннелей на площади около десяти квадратных километров под землёй. В подземелье есть около 120 входов, поэтому спуститься туда вы можете практически из любой точки города.




Соляная шахта в Величке, Краков, Польша

Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, соляная шахта в Величке прекратила добычу полезных ископаемых в 2007 году, после семисот лет работы. Каждый год шахта привлекает в Польшу более миллиона туристов.

За века своего существования шахта превратилась из череды тёмных пещер в прекрасный подземный мир с изваяниями, часовнями и колоннами из соли.

Соляная шахта в Величке – это около трёхсот километров туннелей на девяти уровнях, три из которых открыты для посещений. Двухчасовые экскурсии знакомят туристов с подземным соляным миром. Наиболее интересная часть для многих – часовня Святой Кинги, на её возведение ушло 30 лет, и каждый элемент в ней сделан из соли.


Пилсен, Чехия

Историческое подземелье Пилсена – удивительное зрелище, которое стоит увидеть. Внизу вас ждут 19 километров коридоров, подвалов и скважин, служивших когда-то продовольственными складами. Некоторые ходы, говорят, служили для эвакуации из города в случае нападения.

Другая легенда рассказывает о сокровищах, скрытых в стенах одного из подвалов подземелья.


Мус-Джо, Саскачеван, Канада

Туннели под тихим городком Мус-Джо имеют две разные истории. Одна история говорит о том, что когда-то они служили способом транспортировки выпивки в США во времена сухого закона. Ходят даже слухи о связи этой торговли с Аль Капоне, хотя доказательств нет.

Другая история рассказывает о первых иммигрантах из Китая, которые вынуждены были скрываться под землёй, чтобы избежать негативного отношения к себе. Есть два экскурсионных тура, которые расскажут вам обе эти легенды.


Деринкую, Каппадокия, Турция

Район Каппадокия известен множеством древних подземных городов. Деринкую – самый глубокий из них. Говорят, в городе могло жить до двадцати тысяч человек.

Подземная сеть тоннелей и комнат состоит из отдельных жилых помещений, скважин, складов, конюшен, часовен и много другого. Город был открыт для посещений только в 1965 году, и доступ есть только к небольшой его части.




PATH, Торонто, Онтарио, Канада

Как и Монреаль, Торонто также имеет широкую сеть подземных туннелей. Этот подземный мир – 29-километровый торговый центр, самый большой подземный торговый комплекс мира, если верить Книге рекордов Гиннесса.



Подземные туннели соединяют 50 офисных зданий, шесть транспортных станций, 20 парковок, восемь отелей и около 1200 магазинов, кафе и прочих удовольствий. Очень удобный способ не попасть под машину, а также согреться в холодную погоду.


Туннели Шанхай, Портленд, Орегон, США

По этому туннелю можно пройти к бандитскому городу, о котором раньше никто и не подозревал

В Портленде тоже есть свой собственный подземный город, называемый Шанхайскими туннелями. Сеть этих туннелей соединяет старый город Портленда (Китайский квартал) с центром.

Подземелье состояло когда-то из серии баров и отелей, ведущих к докам реки Вилламетт. Использовали их как легально, так и нелегально. Сегодня туристы могут пройтись по части подземелья Портленда, знакомясь с запутанной сетью коридоров.


Подземная Атланта, Джорджия, США

Подземная Атланта открылась в 1969 году. Эта подземная сеть – торгово-развлекательный центр под самым центром Атланты. Комплекс занимает подземную площадь шести городских кварталов и включает в себя магазины, рестораны и развлечения.

Кроме покупок в подземном центре также можно посетить экскурсию по историческим местам. Тур длится 50 минут и включает в себя 11 исторических мест подземелья. Те же, кто предпочитает бродить самостоятельно, могут приобрести брошюру на информационном стенде.


Дикси Ченг, Пекин, Китай

Пекинский подземный город был построен в 70-х годах двадцатого века и должен был служить убежищем во время нападений, бомбёжек и ядерных ударов.



Длинная сеть туннелей, часто называемая «подземной китайской стеной», была вырыта горожанами вручную и по слухам занимает около 82-х квадратных километров.

В 2000 году туннели были открыты для посещений, но в 2008 их снова закрыли на реставрацию. Когда они будут открыты опять, никто не знает. Туннели имели около ста входов и могли вместить почти половину населения города.

Говорят также, что в туннелях были даже построены школы и другие учреждения, чтобы горожане могли скрываться там долгое время.



Сетениль де лас Бодегас, Испания

В отличие от других городов в нашей статье, испанский город Сетениль де лас Бодегас с населением около трёх тысяч человек, в общем-то, не подземный. Он расположен под навесом огромной скалы. Здания города гнездятся в самой скале и под ней, создавая уникальную атмосферу пещеры.



Для местных жителей самое привычное место – под скалистым навесом

Источник: http://nashaplaneta.su/news/potrjasajushhie_podzemnye_goroda_mira/2019-12-11-79969

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