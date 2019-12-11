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Почём ныне душа человеческая?

03:30. 11 декабря 2019 231 просмотр Один комментарий Опубликовал:
Почём ныне душа человеческая? | Русская весна

Люди не хотят задумываться над тем, что мир, в котором они живут, временный. Из каждого утюга нам кричат, нас убеждают в незыблемости и безальтернативности земного существования.

Реклама надрывается, показывая все новые и новые «фенечки», без которых мы якобы ну никак не можем обойтись. Информацией о новых силиконовых сиськах малолетней гламурной дуры, мнящей себя мегазвездой, с нами делятся и «Комсомольская правда», и «Московский комсомолец», и еще десятка два массовых изданий.

Человек напрочь забыл, что он может выйти из дома и не вернуться. Еще минуту назад бодрый и румяный, полный планов, что и где купить и как «хорошо» под пивко посидеть вечерком с приятелями, — и вот уже он, вернее, его окровавленное тело на дороге, размазанное об капот машины, за рулем которой сидел такой же бодрый и румяный и тоже полный земных планов.

Душа вечна, тело временно и тленно. Глупцам, которые отрицают наличие в человеке души, достаточно задать несколько простых вопросов:

а) почему, если человек это только тело, во всех странах открыты специализированные больницы для душевнобольных, в которых содержат людей с психическими (душевными) заболеваниями (психея по-гречески — «душа, дыхание»). У многих из них с телом проблем нет: ноги, руки и внутренности здоровы, а если души нет, то и болеть она не может. Получается, что абсолютно телесно здоровых людей просто так без причины держат под замком, зачем?

б) Если души нет, а человек это только тело, то какую часть тела лечит психиатр городской или районной поликлиники или больницы? А если он тело не лечит, за что ему государство платит зарплату?

в) Если человек только тело, как быть с совестью? Какой она формы, цвета, размера и где она в организме находится? Что такое совесть материалиста: отросток поджелудочной железы, третья почка или свищ в прямой кишке? Если совесть нельзя пощупать, значит, ее и нет?

Думаю, что те, кто отрицает наличие в человеке души, не в состоянии внятно ответить на эти простые вопросы.

Земная жизнь похожа на поезд, а мы в нем пассажиры, и когда попросят на выход — «сие есть тайна великая». Вот Вы, читатель, можете себе представить пассажира, купившего билет и устроившегося в купе так, словно он собирается в нем ехать до конца своей жизни? Зачем ему лыжи, дрель и удочки; зачем кофеварка, микроволновая печь и плазменный телевизор, если через сутки ему выходить?

Вот так же, словно навсегда, подавляющее большинство из нас устраиваются в короткой земной жизни.

Господь забирает каждого в наилучшее для него, для его вечной души время. От того, как мы здесь на земле живем, зависит наше будущее не только там, в вечности, но и здесь на земле. Невозможно делать гадости, завидовать, блудить и в то же время ожидать долгой, счастливой жизни. Это как пить одеколон или иную спиртосодержащую бытовую химию и иметь здоровые почки и печень. Тут уж либо-либо.

Меня не перестает удивлять, почему 99% (а то и больше) своего времени люди уделяют земным потребностям и плюют на то, как они будут там, за гробом. Здесь краткий миг — там навсегда. Тем не менее, все мысли, дела, поступки почему-то связаны с этим земным отрезком жизни. Короче, вся жизнь «заточена» на ерунду, а о самом главном в жизни даже не почешутся. Чудно!

Ну, вот, положим, молодой человек решил жениться. От выбора невесты (характер, привычки, уровень развития, темперамент, домовитость, поведенческие стереотипы и так далее) зависит, будет он счастлив в браке или нет, а его вместо этого интересует только цвет глаз или длина ресниц избранницы и больше ничего. Но со временем глаза потускнеют, ресницы выпадут — дальше-то что? Спрашивается, когда женился, почему не смотрел на главное?

Какую «тачку купить», куда в отпуск съездить, чего вечером по телику посмотреть — это да, этим заняты все наши мысли, а вот найти время заглянуть в свою душу: кто я, зачем живу, как и с чем предстану перед Всевышнем и чем оправдаюсь на Страшном Суде за прожитую жизнь — на это нет ни времени, ни желания.

Вот если прихватит (рак обнаружат или еще что-нибудь серьезное), ну это ж совсем другое дело! Тут сразу начинается забег по церквям: я Тебе, Господи, свечки и денежку в ящик для пожертвований, а уж Ты не подведи меня, исцели. Вроде как бартер: Ты — мне, я — Тебе. Попутно такой болящий не забывает бегать и по всяким экстрасенсам, целителям и шаманам. Не там, так вдруг здесь повезет? А если такой бегун излечится, то сразу ныряет с головой обратно в привычную жизнь, как по Евангелию: «Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». (2-е послание Петра 2 стих 22).

Люди милые, не будьте ж свиньями, ибо Вы созданы по Образу и Подобию Божьему и каждому из Вас предстоит дать Ему ответ за все ваши дела и поступки. Хоть иногда отрывайтесь от повседневных дел и задумывайтесь, для чего Вы пришли в этот Мир. Бессмертная душа есть у каждого человека, и ее надо также очищать от грязи, как Вы регулярно намываете с мылом и шампунями свое тленное тело. Православная церковь, соответствующая литература, ТВ и интернет-каналы да будут Вам в помощь.

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Олег Кураев, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1575965128

Метки: Новости

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1962 1798
    Хан_Уман 11 декабря 2019 в 12:22

    На нашей Митгард земле всё делается не для денег, не для власти…
    А для того чтобы собирать потенциал энергию с людей. И это первично!
    Их задача заставить нас бегать по кругу и вырабатывать энергию не обращая внимание на собственное РАЗВИТИЕ!

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