Перестрелка в Джерси-Сити

6 человек были убиты, включая офицера полиции, в результате перестрелки в Джерси Сити. Более 10 человек получили ранения.Мужчина и женщина открыли стрельбу в одном из магазинов (сообщают, что это еврейский кошерный магазин), потом к разборке подключился SWAT. Бой шел с применением автоматического оружия.Оба стрелка входят в число 6 погибших, куда также входят убитый офицер и 3 гражданских.По предварительным данным, на стрелков полиция вышла в результате расследования некоего преступления.К утру данные по жертвам и причинам должны проясниться. Стоит разве что отметить, что очередной "масс-шутинг" произошел вскоре после недавнего расстрела в Пенсаколе, где саудовский курсант расстрелял американских военных.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5489292.html