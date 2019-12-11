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Перестрелка в Джерси-Сити

01:39. 11 декабря 2019 183 просмотра 2 коммент. Опубликовал:


6 человек были убиты, включая офицера полиции, в результате перестрелки в Джерси Сити. Более 10 человек получили ранения.
Мужчина и женщина открыли стрельбу в одном из магазинов (сообщают, что это еврейский кошерный магазин), потом к разборке подключился SWAT.  Бой шел с применением автоматического оружия.
Оба стрелка входят в число 6 погибших, куда также входят убитый офицер и 3 гражданских.
По предварительным данным, на стрелков полиция вышла в результате расследования некоего преступления.
К утру данные по жертвам и причинам должны проясниться. Стоит разве что отметить, что очередной "масс-шутинг" произошел вскоре после недавнего расстрела в Пенсаколе, где саудовский курсант расстрелял американских военных.































































Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5489292.html

Метки: криминал, оружие, США, фотографии

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