Откуда берется детская жестокость. Ольга ЯАРАЯ

Дискуссионный клуб



Это тема про отношения детей в обществе, например, в школе, детском саду, отношение детей к учителям, родителям и т.п.



Ведущая – Ольга ЯАРАЯ

В передаче принимает участие команда Клуба НСР



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям и знакомым.

Сделайте мир лучше!



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mRaeJGciA9g