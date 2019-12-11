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Откуда берется детская жестокость. Ольга ЯАРАЯ

12:28. 11 декабря 2019 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Дискуссионный клуб

Это тема про отношения детей в обществе, например, в школе, детском саду, отношение детей к учителям, родителям и т.п.

Ведущая – Ольга ЯАРАЯ
В передаче принимает участие команда Клуба НСР

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям и знакомым.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mRaeJGciA9g

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