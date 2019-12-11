Откуда берется детская жестокость. Ольга ЯАРАЯ
Дискуссионный клуб
Это тема про отношения детей в обществе, например, в школе, детском саду, отношение детей к учителям, родителям и т.п.
Ведущая – Ольга ЯАРАЯ
В передаче принимает участие команда Клуба НСР
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям и знакомым.
Сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.
#народное #славянское #радио #детская #жестокость #яарая #воспитание #семья #подросток #школе #мужское #женское #откуда #берется #ольга #дети #отношения #причины
#НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио #ДетскаяЖестокость #ОльгаЯарая #Дети #ВоспитаниеДетей #Семья #Отношения #Жестокость #Подросток #ДетскаяЖестокостьВШколе #ДетскаяЖестокостьМужскоеЖенское #ДетскаяЖестокостьПричины #ОткудаБеретсяДетскаяЖестокость