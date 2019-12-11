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Новое государство Бугенвиль

09:43. 11 декабря 2019 80 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Сегодня в мире появилось еще одно новое государство.
Жители острова Бугенвиль проголосовали на референдуме за отделение от Папуа-Новой Гвинеи. За выход из состава проголосовали более 95% проголосовавших.



За независимость остров боролся с 60х годов (в результате чего на нем погибло несколько десятков тысяч человек) , но до недавнего времени максимум, чего удавалось добиться, это автономия.
Ценность Бугенвиля связана с его полезными ископаемыми, в частности с медными рудниками.

Данная история напоминает о том, что границы в современном мире вещь не постоянная и определяется лишь способностью государства удерживать территории в своем составе. Или не удерживать.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5489654.html

Метки: океания, тихий океан

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