Новое государство Бугенвиль

Сегодня в мире появилось еще одно новое государство.Жители острова Бугенвиль проголосовали на референдуме за отделение от Папуа-Новой Гвинеи. За выход из состава проголосовали более 95% проголосовавших.За независимость остров боролся с 60х годов (в результате чего на нем погибло несколько десятков тысяч человек) , но до недавнего времени максимум, чего удавалось добиться, это автономия.Ценность Бугенвиля связана с его полезными ископаемыми, в частности с медными рудниками.Данная история напоминает о том, что границы в современном мире вещь не постоянная и определяется лишь способностью государства удерживать территории в своем составе. Или не удерживать.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5489654.html