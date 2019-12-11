Новое государство Бугенвиль
09:43. 11 декабря 2019 80 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Сегодня в мире появилось еще одно новое государство.
Жители острова Бугенвиль проголосовали на референдуме за отделение от Папуа-Новой Гвинеи. За выход из состава проголосовали более 95% проголосовавших.
За независимость остров боролся с 60х годов (в результате чего на нем погибло несколько десятков тысяч человек) , но до недавнего времени максимум, чего удавалось добиться, это автономия.
Ценность Бугенвиля связана с его полезными ископаемыми, в частности с медными рудниками.
Данная история напоминает о том, что границы в современном мире вещь не постоянная и определяется лишь способностью государства удерживать территории в своем составе. Или не удерживать.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5489654.html