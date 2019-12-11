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Никаких премий, Коктейль из пальмы, Цой — клещ? // Галопом по Европам #126

22:18. 11 декабря 2019 131 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- МВД оказалось самым коррумпированным ведомством;
- Россияне должны по кредитам более 17 триллионов рублей;
- Новогодние премии планируют выплачивать меньше трети российских работодателей;
- С 1 января в Москве пенсию поднимут на 2000 – до 19 с половиной тысяч рублей;
- Гуцериев судится с российским Форбс. Журналисты утверждают, что долг олигарха – почти триллион рублей, это 1 процент от всей банковской системы России;
- Главного оператора мусорной реформы может возглавить бывший куратор космодрома «Восточный» Ставицкий;
- В Финляндии разрастается забастовка;
- Помпео на встрече с Лавровым заявил, что отношения с Россией нужно улучшать;
- Турция угрожает закрыть авиабазу Инджирлик для американских военных;
- Эрдоган подписал соглашение с властями Ливии и заявил, что если его попросят, готов отправить войска туда, где действует российская ЧВК Вагнер;
- Ростелеком встал на борьбу с цифровым неравенством – ведомство хочет получить частоты для запуска WiFi в деревнях и поселках;
- ВЦИОМ выяснил, что почти половина россиян не доверяет врачам;
- Во Всеволожском районе Ленинградской области из клинической больницы увольняют всех зубных врачей.



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GwCw6a06ql4

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