Никаких премий, Коктейль из пальмы, Цой — клещ? // Галопом по Европам #126

В этом выпуске:

- МВД оказалось самым коррумпированным ведомством;

- Россияне должны по кредитам более 17 триллионов рублей;

- Новогодние премии планируют выплачивать меньше трети российских работодателей;

- С 1 января в Москве пенсию поднимут на 2000 – до 19 с половиной тысяч рублей;

- Гуцериев судится с российским Форбс. Журналисты утверждают, что долг олигарха – почти триллион рублей, это 1 процент от всей банковской системы России;

- Главного оператора мусорной реформы может возглавить бывший куратор космодрома «Восточный» Ставицкий;

- В Финляндии разрастается забастовка;

- Помпео на встрече с Лавровым заявил, что отношения с Россией нужно улучшать;

- Турция угрожает закрыть авиабазу Инджирлик для американских военных;

- Эрдоган подписал соглашение с властями Ливии и заявил, что если его попросят, готов отправить войска туда, где действует российская ЧВК Вагнер;

- Ростелеком встал на борьбу с цифровым неравенством – ведомство хочет получить частоты для запуска WiFi в деревнях и поселках;

- ВЦИОМ выяснил, что почти половина россиян не доверяет врачам;

- Во Всеволожском районе Ленинградской области из клинической больницы увольняют всех зубных врачей.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GwCw6a06ql4