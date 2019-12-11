МВФ И УКРАИНА: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОТМЕНЯЕТСЯ.

Во-первых, никто никому никакой кредит пока не выделил. На данный момент утвержденной программы с МВФ нет. Есть только заявление о достижении на рабочем уровне договоренности о ней.

Во-вторых, на ближайших заседаниях Совета директоров МВФ, на которых и принимаются решения о новых программах и кредитных траншах, украинский вопрос не включен.

В-третьих, до 19 декабря никаких окончательных решений со стороны МВФ не будет принято. В этот день Апелляционный суд должен вынести решение, являлась ли национализация Приватбанка незаконной. Если признает незаконной, то никакой новой программы от МВФ Украине не светит.

В-четвертых, правительство не имеет доступа к кредитам МВФ и деньги от МВФ не облегчат долговую нагрузку на бюджет.

Кредит МВФ поступает не в бюджет, а замораживается в резервах Нацбанка и используется только лишь на погашение предыдущих кредитов Нацбанка перед МВФ.

В-пятых, в рамках новой программы Украина получит сумму кредита равную сумме погашения предыдущих долгов перед МВФ.

В течении 3-х лет Украина должна вернуть МВФ $5,3 млрд, а МВФ как раз и обещает $5,5 млрд на 3 года по новой программе. Простейшие рефинансирование предыдущих долгов.

В-шестых, наличие программы сотрудничества с МВФ означает консервацию сырьевой структуры бедной украинской экономики (консервация бедности), так как проведение активной промышленной политики и стимулирование экспорта высокотехнологической продукции противоречит лекалам МВФ и прямо запрещается в предыдущих меморандумах с МВФ.

В-седьмых, хотелось бы чтобы когда-нибудь получение кредитов от МВФ перестало быть национальным праздником и индикатором «успешных» экономических реформ.

Источник: https://news-front.info/2019/12/09/mvf-i-ukraina-natsionalnyj-prazdnik-otmenyaetsya/