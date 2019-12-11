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Львовские националисты грозят украинцам смертью за выполнение Минских соглашений

19:14. 11 декабря 2019 57 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://youtu.be/mDITnXBaf0c

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