Лужков без цензуры: Государство уже всё содрало с народа и продолжает сдирать по живому

Вчера, 9 декабря 2019 года, на 84-м году жизни умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Он руководил столицей 18 лет - с июня 1992 года по сентябрь 2010 года. В 2017-м он был гостем прямого эфира телеканала «Царьград». Говорили про ситуацию в России, кризис в экономике, падение благосостояния граждан. Поразительно, но тот наш разговор в «Реальном времени» и по сей день не потерял своей актуальности. Вы будете поражены, но все те ключевые проблемы, которые мы обсуждали с Юрием Михайловичем два года назад, по-прежнему остро стоят перед российским государством. Ключевые фрагменты встречи с Юрием Лужковым сегодня в эфире телеканала «Царьград».

Источник: https://tsargrad.tv/shows/luzhkov-bez-cenzury-gosudarstvo-uzhe-vsjo-sodralo-s-naroda-i-prodolzhaet-sdirat-po-zhivomu_229639