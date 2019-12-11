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Лужков без цензуры: Государство уже всё содрало с народа и продолжает сдирать по живому

12:27. 11 декабря 2019 149 просмотров 5 коммент. Опубликовал:

Вчера, 9 декабря 2019 года, на 84-м году жизни умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Он руководил столицей 18 лет - с июня 1992 года по сентябрь 2010 года. В 2017-м он был гостем прямого эфира телеканала «Царьград». Говорили про ситуацию в России, кризис в экономике, падение благосостояния граждан. Поразительно, но тот наш разговор в «Реальном времени» и по сей день не потерял своей актуальности. Вы будете поражены, но все те ключевые проблемы, которые мы обсуждали с Юрием Михайловичем два года назад, по-прежнему остро стоят перед российским государством. Ключевые фрагменты встречи с Юрием Лужковым сегодня в эфире телеканала «Царьград».

Источник: https://tsargrad.tv/shows/luzhkov-bez-cenzury-gosudarstvo-uzhe-vsjo-sodralo-s-naroda-i-prodolzhaet-sdirat-po-zhivomu_229639

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 5127 3809
    марина 11 декабря 2019 в 13:29

    Ну хорошие же слова и примеры приводит Лужков.Ну все правда ,но в теории ,а вот природу этого он не произносит ,почему такие кредитные ставки у банков -потому что они злее западных или потому ,что однажды подписав капитуляцию ,мы так и являемся кормушкой,чтобы у кого-то было 1,5%,нужно чтобы у других было 20% ,ну и аппетиты местные тоже виноваты,наши если имеют ,так по полной ,гулять так гулять.Он стоял сам у истоков этогоИ почему у его Елены были тысячи га земли в самых черноземных районах,в т.ч. много в Белгородской обл.Но вот там за Рубежом ,даже при их процентах у них ничего не вышло:
    “За границей Батурина сразу же ввязалась во множество проектов. Она принялась продвигать «зеленую энергетику» в Балканских странах. Попыталась выстроить сеть отелей в Марокко, но ее кинули соотечественники. Сама она с ее опытом и деньгами строить отели в Марокко по какой-то причине не стала. В итоге у нее четыре отеля (в Австрии и Ирландии), и все в минусах. Лидером убытков остается гостиница Grand Tirolia в Австрии. Рядом с ней находится гольф-клуб. По данным австрийских СМИ, суммарные убытки только за три последних года составили около 10 млн. евро. Правда, перед самым отъездом Батурина признавалась, что у нее осталось много кеша от продажи российских активов. Видимо, он еще не закончился.”Елена Батурина владеет поместьем площадью около 100 га в графстве Гэмпшир на юго-востоке Англии. На его территории расположена ферма и сыроварня, выяснили «Открытые медиа» из британского корпоративного реестра Companies House. Компания Artisan Farm Limited производит сыры под торговой маркой Beau Farm.”
    П.С. надеюсь в завещании Лужков фермерам России отвалил несколько млн на трактора

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    1
    • 11803 1093
      ХОХОЛмарина 11 декабря 2019 в 13:39

      Ага.
      Звиздеть за всё хорошее оно не сложно.
      Но ВЦЕЛОМ всё враньё.
      И Сам Пронько и Лужков.
      И капитуляцию не подписывали и % по кредиту это МАТЕМАТИКА.
      И если страна НЕ работает и НИЧЕГО не производит он большой а стали СОЗИДАТЬ и резко падает итд…

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      • 5127 3809
        маринаХОХОЛ 11 декабря 2019 в 13:46

        на ипотеку уже 5% обещают ,а стройки остановились,они падают ,чтобы окончательно не рухнули ,но тем не менее чужих строителей на след.год сократили на 1/3.А на ДВ Медведев обещает 2% на ипотеку.Вон Китайцы на государственные города миллионники возвели ,а не заселяются ,нет денег на обслуживание квартир,стоят разрушаются.

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        • 11803 1093
          ХОХОЛмарина 11 декабря 2019 в 13:51

          Всё верно.
          Когда САМИ настроили то упали %.
          И квартиры дешевеют так и при Сталине не было…..
          Но Сталин снижал это хорошо а сегодня дешевеют это КАРАУЛ?
          итд.
          И это НАУКА и надо ДУМАТЬ.
          Но стадо думать не может не умеет и потому будет слушать и смотреть на вот такие ЗМЕИНЫЕ ТАНЦЫ.
          Помните мультик про Маугли?
          Только ЧЕЛОВЕК не поддаётся змеиному гипнозу

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  • 9232 7160
    Павел 11 декабря 2019 в 13:36

    Вообще-то, людей судят по делам, а не по словам.
    Мало ли что он наговорил, но если красивые слова не совпадают с делами, то вывод однозначный – популист и лицемер.

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