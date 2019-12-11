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Лавров: скоро российских дипломатов обвинят в приёме допинга

08:32. 11 декабря 2019 185 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Фото: Reuters
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление главы комитета по разведке палаты представителей США Адама Шиффа о том, что встречу главы российского МИД с американским лидером Дональдом Трампом можно считать успехом «российской пропаганды», так как встреча прошла в закрытом для прессы режиме, передает RT.

Отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции в Вашингтоне, Лавров отметил, что Шифф комментирует в таком ключе элементарный для любой страны контакт между главой МИД и президентом другой страны.

«Я не исключаю, что очень скоро наших дипломатов вслед за спортсменами обвинят, что мы допинг принимаем. Потребуют привлекать нас к уголовному наказанию. Абсурдность этой позиции для меня совершенно очевидна, как, я убеждён, и для любого здравомыслящего человека», — сказал Лавров.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/48775-lavrov-skoro-rossiyskih-diplomatov-obvinyat-v-prieme-dopinga.html

Метки: россия / в мире

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