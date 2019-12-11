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Лавров рассказал об итогах встречи с Трампом

12:31. 11 декабря 2019 117 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8iLd0Htx6wA

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2539 1611
    чужой 11 декабря 2019 в 12:50

    Лузеров не взяли в нормандский формат, чтобы решать как жить украинскому народу на Украине.
    теперь лузеры рассказывают свои впечатления, как же теперь будет жить украинский народ.

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