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К чему приведёт ослабление доллара. Кто стоит за ОПЕК. В. Катасонов

09:14. 11 декабря 2019 223 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Доктор экономических наук Валентин Катасонов о том, что происходит на финансовых рынках мира. Какие тенденции можно проследить, что происходит в нашей стране.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=j4tXa5Kl9a0

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