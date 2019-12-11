Дружба-84: как СССР бойкотировал Лос-Анджелес и устроил свою Олимпиаду

Соединённые Штаты Америки вместе со многими другими капиталистическими государствами приняли решение бойкотировать московскую Олимпиаду 1980 года. В ответ на это руководство СССР решило не присылать на следующие Игры в Лос-Анджелес в 1984 году свою делегацию.

Формально, отказ от участия в Олимпиаде был вызван целым рядом поводов: неготовностью предоставить гарантии безопасности спортсменам из стран социалистического лагеря, отказ США предоставить разрешение «Аэрофлоту» совершать чартерные рейсы со спортсменами на борту, запрет на вхождение в территориальные воды США теплохода «Грузия», на борту которого в СССР собирались организовать плавучую спортивную базу… Но настоящей причиной, конечно же, был адекватный ответ на бойкот США.

Вместо Олимпиады-1984 Советский Союз вместе с ещё восьмью государствами соцлагеря: Болгарией, Венгрией, ГДР, Северной Кореей, Монголией, Польшей и Чехословакией — решил организовать собственные игры, которые получили название «Дружба-84». Решение было принято 24 мая 1984 года. А старт соревнований был намечен уже на июнь того года. Официальное же открытие «Дружбы-84» прошло в Москве 18 августа 1984 года, ровно 30 лет назад. Церемония состоялась во второй день легкоатлетического турнира на стадионе «Лужники».

Несмотря на то, что до сих пор эти соревнования вспоминаются как альтернатива американской Олимпиаде, организаторы при каждом удобном случае подчёркивали обратное, уверяя, что эти соревнования, наоборот, пытаются сделать то, что Олимпиада не смогла — объединить страны с помощью спорта.

Однако удалось это не намного лучше, чем четырьмя годами ранее, когда на Олимпиаду-80 отказались приехать пять десятков стран. Тогда на каждом углу были слышны лозунги, говорящие о том, что спорт вне политики. А в 1984 году под этими же лозунгами мы не поехали в США и организовали собственные международные соревнования.

Соревнования

Состязания проходили в 28-ми видах спорта, в которых было разыграно почти 250 комплектов наград. В программу были включены все виды, входившие и в олимпийскую программу, за исключением синхронного плавания и футбола. Зато присутствовали и три дисциплины, которые в Олимпиаде не значились: самбо, настольный и большой теннис.

«Дружба-84» стала одним из самых масштабных спортивных турниров, ведь соревнования проходили не в одном городе, как это принято на Олимпиаде, а сразу в девяти странах, которые решили организовать эти соревнования. Так, например, баскетболисты выявляли лучшего в Москве. Состязания по боксу проходили на Кубе, в Гаване, борцы соревновались в болгарской Софии, а самбисты — в Улан-Баторе, в Монголии. Столицей фехтования стал венгерский Будапешт, а чешская Прага принимала женскую часть соревнований по лёгкой атлетике. Где ещё, как не в корейском Пхеньяне, было проводить турнир по настольному теннису. А в Германской Демократической Республике, например, соревновались велосипедисты и гребцы.





Участники

Всего в соревнованиях приняли участие спортсмены из более чем 50-ти стран мира. Понятное дело, что были представлены лучшие атлеты из государств, входивших в социалистический лагерь. Были и другие страны, которые в США своих спортсменов не повезли: Ангола, Афганистан, Вьетнам, Йемен, Лаос, Ливия, Эфиопия.

Но приехали и спортсмены из стран, которые не стали бойкотировать Олимпиаду в США. В основном, на «Дружбу-84» приехали те, кто не прошёл квалификацию для участия в Играх в Лос-Анджелесе. Но были и те, кто принимал участие в обоих соревнованиях, в том числе и три золотых призёра Олимпиады-84. Приезжали спортсмены из Японии, Франции, ФРГ, Швеции, Великобритании, Канады, Испании, Италии… Да что там говорить, когда даже представители США соревновались за золотые медали «Дружбы-84».





Результаты и рекорды

Как и ожидалось, сильнейшими на спортивных площадках и первыми в неофициальном медальном зачёте стали спортсмены из СССР. На их счету 126 золотых, 87 серебряных и 69 бронзовых медалей — всего 282 награды. Чем-то напоминает казанскую Универсиаду, не правда ли?

На второй строчке расположились атлеты из ГДР, выигравшие 50 золотых, 45 серебряных и 43 бронзовых медали. Третьими стали болгары с показателем 21-25-29. Были победители и из ФРГ, и из Италии, и из Японии, медалисты из Канады, Финляндии и Швеции.

Более того, во время «Дружбы-84» было установлено 44 мировых рекорда против 11-ти, которые были показаны спортсменами на Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Так что в спортивном плане можно даже поспорить, какие соревнования прошли успешнее.

Выдающийся результат показал немецкий метатель копья Уве Хон, который впервые в истории мирового спорта отправил снаряд за 100-метровую отметку, показав результат 104 метра 80 сантиметров. Этот результат остаётся непревзойдённым и по сей день. Этот же рекорд входит в пятёрку самых долговечных мировых рекордов в лёгкой атлетике.

На обложке: Торжественное открытие соревнований «Дружба-84» в Москве на Большой спортивной арене стадиона «Лужники». © / Александр Макаров / РИА Новости

Источник: https://nstarikov.ru/druzhba-84-kak-sssr-bojkotiroval-los-andzheles-i-ustroil-svoju-olimpiadu-111278