Главная » Мировоззрение, Психология, Творчество

Дайте жалобную книгу

22:34. 11 декабря 2019 100 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Лавров пишет отзыв в жалобную книгу Государственного Департамента США после переговоров с Помпео.





На встрече, Помпео вновь завел в публичной плоскости шарманку про то, что "недопустимо для России вмешиваться в американские выборы".
То, что касалось Украины и Сирии по большей частью осталось за закрытыми дверями.
Из интересного стоит отметить высказанное Помпео желание США "работать вместе с Россией" в Ливии, если только Россия не будет нарушать эмбарго на поставку оружия.
Последнее особенно смешно, ибо оружия туда завозят все кому не лень. Касательно работы с Россией в Ливии, то на Ближнем Востоке США такого желания не изъявляли. И не думаю, что в Африке эта ситуация изменится.











Ну а с фотки Лаврова с Трампом в США тоже изрядно пригорело, так как еще во время легендарного визита посла Кисляка в Овальный кабинет, в демократической прессе сложился устойчивый стереотип, что русские ходят туда, чтобы выдать Трампу инструкции (в том числе по очередной фальсификации выборов в пользу Трампа) и получить от него секретную информацию.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5491044.html

Метки: Африка, лавров, Ливия, мид рф, помпео, Россия, США, Трамп, фотографии, юмор

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова
...троицу пригласил в свою комедию «Дайте жалобную книгу» Эльдар Рязанов. Настоящим же...нет… — собеседник в ресторане 1965 — Дайте жалобную книгу — директор магазина одежды 1965 — Операция...Пульти» — Бывалый Видеоклипы 1989 — Дайте народу пиво (группа «Зодчие»)- ...
Анатолий Папанов петь не умел, но исполнял песни так, что они становились хитами
... с огромным успехом шли ленты «Дайте жалобную книгу», «Берегись автомобиля», «Бриллиантовая рука», «Живые...
Счастливый дитёнок: без запар и пелёнок!
...*** Милана Касакина. Эта книга отличается от множества других книг на тему воспитания...не умеееешшшшь!!!» – откуда-то издалека жалобно и страшно кричит, как загоняемая...разнообразные надстройки при отсутствии базиса. Дайте своим детям научиться самому главному...
АЛЕНА И СИГ Героическая сказка Даша Р.
... Сиг и поклонился обеим подругам. - Дайте перевести дыхание. Очень рад видеть... единственной любимой зверюшке!- запричитал он жалобным голосом. -Ты же понимаешь, Василисушка... замечательную и героическую историю. Твою книгу, несомненно, прочтут дети и станут...
Зачем республики бывшего СССР отрезают себе русский язык
... литовском. ЭСТОНИЯ: Устранить дискриминацию? Дайте подумать... Численность населения: 1 318...попадают в цель, а не жалобные причитание об «общем культурном пространстве... русском языке будет появляться новых книг, фильмов, технологий, составляющих конкуренцию...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)