Дайте жалобную книгу

Лавров пишет отзыв в жалобную книгу Государственного Департамента США после переговоров с Помпео.На встрече, Помпео вновь завел в публичной плоскости шарманку про то, что "недопустимо для России вмешиваться в американские выборы".То, что касалось Украины и Сирии по большей частью осталось за закрытыми дверями.Из интересного стоит отметить высказанное Помпео желание США "работать вместе с Россией" в Ливии, если только Россия не будет нарушать эмбарго на поставку оружия.Последнее особенно смешно, ибо оружия туда завозят все кому не лень. Касательно работы с Россией в Ливии, то на Ближнем Востоке США такого желания не изъявляли. И не думаю, что в Африке эта ситуация изменится.Ну а с фотки Лаврова с Трампом в США тоже изрядно пригорело, так как еще во время легендарного визита посла Кисляка в Овальный кабинет, в демократической прессе сложился устойчивый стереотип, что русские ходят туда, чтобы выдать Трампу инструкции (в том числе по очередной фальсификации выборов в пользу Трампа) и получить от него секретную информацию.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5491044.html