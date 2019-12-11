Что – за бутафорией «нормандских посиделок»?
12:26. 11 декабря 2019 147 просмотров 5 коммент. Опубликовал: XAPAOH
Встреча зрителей Рой ТВ, Игоря Стрелкова и Владимира Квачкова в «Антикафе» на Преображенке. Обсуждаем итоги «нормандских посиделок» в Париже. Ведущий – Максим Калашников.
Источник: https://www.youtube.com/channel/UC7wqeVwzexXNUb25RqxtoeA
Ого.
Неужели эти клоуны кому-то ещё интересны ))
Тебе и тебе подобным, они точно не интересны. Но это не проблемы героев данной статьи.
Бутафорные герои про бутафорию ))
И раз это кому-то интересно то пусть трындят.
Никому не мешают.
!
Три ведущие страны решали вопрос, как спасти деньги Бени.
И все пришли к выводу, что минские соглашения нужно выполнить.
А выполнять их или не выполнять, будет решать сам Беня.