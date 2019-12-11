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Что – за бутафорией «нормандских посиделок»?

12:26. 11 декабря 2019 147 просмотров 5 коммент. Опубликовал:

Встреча зрителей Рой ТВ, Игоря Стрелкова и Владимира Квачкова в «Антикафе» на Преображенке. Обсуждаем итоги «нормандских посиделок» в Париже. Ведущий – Максим Калашников.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UC7wqeVwzexXNUb25RqxtoeA

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