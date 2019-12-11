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Адвокат Трампа пытается выйти на Коломойского через некоторых депутатов украинского парламента – Голобуцкий.

19:38. 11 декабря 2019 99 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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Алексей Голобуций отметил, общаясь с журналистами издания Новости Украины – From-UA, что Рудольф Джулиани был недавно в Украине сочень четкой задачей. По мнению политического эксперта, адвокат Дональда Трампа пытался выйти через некоторых депутатов украинского парламента на Игоря Коломойского.

По мнению Голобуцкого, визит Джулиани в Киев объясняется очень просто. Он должен был окончательно убедить нынешнюю власть в том, что расследование по компании «Бурисма» обязательно нудно восстановить. Больше никаких других логичных объяснений визита адвоката президента Соединенных Штатов в Украину у политического эксперта нет. 

Для Трампа данное расследование действительно имеет очень важное значение. Ведь Джозеф Байден по-прежнему остается для него наиболее серьезным конкурентом на предстоящих президентских выборах. В штабе Трампа считают, что Блумберг будет для нынешнего президента США более «удобным» соперником. Поэтому Джулиани и хочет выйти на Коломойского - только не напрямую, поскольку это обернется крупным скандалом, а через народного депутата Александра Дубинского. Читайте также: В самое ближайшее время Трамп будет восстанавливать диалог с Россией.

Источник: https://replyua.net/usa/182987-advokat-trampa-pytaetsya-vyyti-na-kolomoyskogo-cherez-nekotoryh-deputatov-ukrainskogo-parlamenta-golobuckiy.html

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