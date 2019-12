«Я против Зла, а Америка в целом превратилась в нацию Зла».

Саудовский летчик застрелил трех человек на базе ВМФ перед тем, как его застрелили помошники шерифаТрамп говорит, что король Саудовской Аравии Салман позвонил ему чтобы выразить соболезнования и сочувствие жертвамКак сообщается,Он сделал это в пятницу, перед тем, как открыть огонь на военно-морской авиабазе США и убить трех человек, после чего он был застрелен полицией.В результате стрельбы, которая произошла в здании учебного центра на авиабазе ВМС США Пенсакола во Флориде, было ранено восемь человек, в том числе два помошника шерифа, которые вступили в перестрелку с нападавшим.некоторые из которых посещали гражданскую летную школу во Флориде.Группа SITE Intelligence, ​​которая следит за джихадистскими СМИ, опознала его как Мохаммеда аль-Шамрани, и сообщила, что он опубликовал в Твиттере короткий манифест, в котором говорилось:, – написал он.ABC News сообщили, что следователи работают над тем, чтобы определить, было ли это на самом деле написано стрелком.Аккаунт в Твиттере, в котором был опубликован манифест, в котором, был заблокирован.Де Сантис заявил на пресс-конференции, чтоКомандир части капитан Тимоти Кинселла сказал, что стрелок был летчиком-стажером, одним из «пары сотен» иностранных военных проходящих обучение на базе., сообщила The New York Times со ссылкой на человека, информированного о первоначальном расследовании.Газета The Times сообщила, что нападавший был вооружен 9-мм пистолетом Глок с увеличенным магазином, приобретенным на месте и четыре-шесть обойм в запасе.Согласно сообщению официального Press Agency Саудовской Аравии,Саудовская Аравия долгое время была крупным союзником США на Ближнем Востоке, прежде всего благодаря соображениям безопасности и нефти.Трамп сказал, что король Салман «позвонил чтобы выразить свои искреннее сочувствование и соболезнования семьям и друзьям воинов, которые были убиты и ранены в результате нападения, которое произошло в Пенсаколе, штат Флорида».A guard stands by at the Nimitz Gate of Pearl Harbour in Hawaii soon after a sailor fatally shot two civilians on Wednesday. Photo: AFPПо словам шерифа округа Эскамбия Дэвида Моргана, полицию вызвали по поводу стрельбы незадолго до 7 утра. «Ходить по месту преступления – это как в кино», – сказал Морган. «Вы никак не ожидаете того что произойдет».По словам Кинселлы,Министр обороны Марк Эспер сказал, что «рассматривает несколько шагов для обеспечения безопасности наших военных объектов и безопасности наших военнослужащих и их семей», но не стал вдаваться в подробности.Всего двумя днями ранее, американский моряк застрелил двух человек и ранил третьего на военно-морской верфи Пирл-Харбор на Гавайях, а затем покончил жизнь самоубийством., – сказал адмирал Майкл Гилдей. «Когда случается трагедия, как сегодня, и в среду в Перл-Харборе, это чувствуется всеми».Военно-морской аэродром в Пенсаколе – это место службы 16 000 военнослужащих и более 7 000 гражданских лиц и является домом для демонстрационного авиаотряда.Это центр ранней подготовки пилотов ВМФ, известный как «колыбель морской авиации».База является Центром обучения иностранных военных по программам военно-морского флота США, созданным в 1985 году специально для саудовских студентов, а затем расширенным и для обучения военных из других стран.Хотя массовые расстрелы в Соединенных Штатах распространены, на военных объектах они происходят достаточно редко.В июле 2015 года Мохаммад Юсуф Абдулазиз совершил нападение на два военных объекта в штате Теннесси, в результате чего погибли четыре морских пехотинца и моряк. ФБР пришло к выводу, что насилие было инспирировано «иностранной террористической группой».Двумя годами ранее, Аарон Алексис убил 12 и ранил восемь человек на вашингтонском военно-морском судоремонтном заводе в столице США, а затем был застрелен офицерами.За четыре года до этого, майор Нидал Хасан, психиатр армии США, убил 13 человек и ранил более 30 в Форт-Худе в Техасе. Его считали «одиноким волком», который поддерживал «Аль-Каиду».Сторонники ужесточения оружейных законов ухватились за последнюю стрельбу.«Наши ветераны и военнослужащие, находящиеся на действительной военной службе, подвергают опасности свою жизнь, защищая нас за рубежом и н, – сказала Синди Мартин, волонтер из Moms Demand Action, чья дочь работает базе ВМФ. http://perevodika.ru/articles/1207370.html – цинк

