«Я против Зла, а Америка в целом превратилась в нацию Зла».
12:03. 10 декабря 2019 64 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Подробности расстрела на американской военной базе в Пенсаколе.
Расстрел на военно-морской базе в Пенсаколе: подозреваемый террорист Мохаммед аль-Шамрани назвал Соединённые Штаты «нацией Зла»
Саудовский летчик застрелил трех человек на базе ВМФ перед тем, как его застрелили помошники шерифа
Трамп говорит, что король Саудовской Аравии Салман позвонил ему чтобы выразить соболезнования и сочувствие жертвам
Как сообщается, саудовский кадет * (см. примечание), в своем онлайн-манифесте, осудил Америку как «нацию Зла» . Он сделал это в пятницу, перед тем, как открыть огонь на военно-морской авиабазе США и убить трех человек, после чего он был застрелен полицией.
В результате стрельбы, которая произошла в здании учебного центра на авиабазе ВМС США Пенсакола во Флориде, было ранено восемь человек, в том числе два помошника шерифа, которые вступили в перестрелку с нападавшим.
Губернатор Флориды Рон Де Сантис сказал, что стрелок был из Саудовской Аравии – той же самой страны, что и 15 из 19 мужчин, участвовавших в нападениях 9/11, некоторые из которых посещали гражданскую летную школу во Флориде.
Группа SITE Intelligence, которая следит за джихадистскими СМИ, опознала его как Мохаммеда аль-Шамрани, и сообщила, что он опубликовал в Твиттере короткий манифест, в котором говорилось: «Я против Зла, а Америка в целом превратилась в нацию Зла».
«Я не против вас потому что вы американцы, я не ненавижу вас за ваши свободы, я ненавижу вас, потому что вы каждый день поддерживаете, финансируете и совершаете преступления не только против мусульман, но и против всего человечества», – написал он.
ABC News сообщили, что следователи работают над тем, чтобы определить, было ли это на самом деле написано стрелком.
Аккаунт в Твиттере, в котором был опубликован манифест, в котором [аль-Шамрани] также осудил поддержку Соединёнными Штатами Израиля и содержала цитату из покойного лидера «Аль-Каиды» Саудовской Аравии Усамы бен Ладена, был заблокирован.
Де Сантис заявил на пресс-конференции, что «правительство Саудовской Аравии должно реабилитироваться перед жертвами. И я думаю, что они обязаны сделать это, учитывая, что это был один из их людей ».
Командир части капитан Тимоти Кинселла сказал, что стрелок был летчиком-стажером, одним из «пары сотен» иностранных военных проходящих обучение на базе.
Шесть саудовцев были задержаны после стрельбы, в том числе трое, которые были замечены поблизости во время всей атаки, сообщила The New York Times со ссылкой на человека, информированного о первоначальном расследовании.
Газета The Times сообщила, что нападавший был вооружен 9-мм пистолетом Глок с увеличенным магазином, приобретенным на месте и четыре-шесть обойм в запасе.
Согласно сообщению официального Press Agency Саудовской Аравии, король Салман позвонил президенту США Дональду Трампу, чтобы осудить стрельбу, и заверил его, что «виновник этого отвратительного преступления не представляет саудовский народ»,.
Саудовская Аравия долгое время была крупным союзником США на Ближнем Востоке, прежде всего благодаря соображениям безопасности и нефти.
Трамп сказал, что король Салман «позвонил чтобы выразить свои искреннее сочувствование и соболезнования семьям и друзьям воинов, которые были убиты и ранены в результате нападения, которое произошло в Пенсаколе, штат Флорида».
A guard stands by at the Nimitz Gate of Pearl Harbour in Hawaii soon after a sailor fatally shot two civilians on Wednesday. Photo: AFP
По словам шерифа округа Эскамбия Дэвида Моргана, полицию вызвали по поводу стрельбы незадолго до 7 утра. «Ходить по месту преступления – это как в кино», – сказал Морган. «Вы никак не ожидаете того что произойдет».
По словам Кинселлы, только сотрудники сил безопасности могут проносить оружие на базу, и неясно, как стрелок смог добыть оружие на территории.
Министр обороны Марк Эспер сказал, что «рассматривает несколько шагов для обеспечения безопасности наших военных объектов и безопасности наших военнослужащих и их семей», но не стал вдаваться в подробности.
Всего двумя днями ранее, американский моряк застрелил двух человек и ранил третьего на военно-морской верфи Пирл-Харбор на Гавайях, а затем покончил жизнь самоубийством.
«Это была разрушительная неделя для нашего военно-морского флота», – сказал адмирал Майкл Гилдей. «Когда случается трагедия, как сегодня, и в среду в Перл-Харборе, это чувствуется всеми».
Военно-морской аэродром в Пенсаколе – это место службы 16 000 военнослужащих и более 7 000 гражданских лиц и является домом для демонстрационного авиаотряда.
Это центр ранней подготовки пилотов ВМФ, известный как «колыбель морской авиации».
База является Центром обучения иностранных военных по программам военно-морского флота США, созданным в 1985 году специально для саудовских студентов, а затем расширенным и для обучения военных из других стран.
Хотя массовые расстрелы в Соединенных Штатах распространены, на военных объектах они происходят достаточно редко.
В июле 2015 года Мохаммад Юсуф Абдулазиз совершил нападение на два военных объекта в штате Теннесси, в результате чего погибли четыре морских пехотинца и моряк. ФБР пришло к выводу, что насилие было инспирировано «иностранной террористической группой».
Двумя годами ранее, Аарон Алексис убил 12 и ранил восемь человек на вашингтонском военно-морском судоремонтном заводе в столице США, а затем был застрелен офицерами.
За четыре года до этого, майор Нидал Хасан, психиатр армии США, убил 13 человек и ранил более 30 в Форт-Худе в Техасе. Его считали «одиноким волком», который поддерживал «Аль-Каиду».
Сторонники ужесточения оружейных законов ухватились за последнюю стрельбу.
«Наши ветераны и военнослужащие, находящиеся на действительной военной службе, подвергают опасности свою жизнь, защищая нас за рубежом и нельзя допускать чтобы их терроризировали с применением оружия у себя дома», – сказала Синди Мартин, волонтер из Moms Demand Action, чья дочь работает базе ВМФ.
http://perevodika.ru/articles/1207370.html – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5487087.html