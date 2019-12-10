WADA из ада

Решение в очередной раз поставить Россию в унизительное положение было предсказуемым. Вновь смутные подозрения, недолгий суд и беспрецедентно жёсткое решение: запрет сроком 4 года на проведение и участие в международных соревнованиях, как и положено спортсменам своего государства: с флагом, гербом и гимном. Сейчас будет много сказано о том, что это политическое решение. Что нет никаких доказательств, а есть желание наказать, надавить. Так оно и есть. Это действительно чисто политическое решение, а WADA (Мировое антидопинговое агентство) является всего лишь инструментом давления на Россию. На нашего Президента, на элиту, но больше всего — на наш народ.

Главная цель всего этого «мероприятия» — лишить граждан России чувства гордости, которое вернулось в сердца наших граждан за последние два десятилетия.

Всё это так — но от этого ничуть не легче. Вновь мы видим ситуацию, когда целая отрасль международной компетенции страны оказывается в руках совершенно некомпетентых людей. Они действительно некомпетенты. Потому что нас совсем недавно убеждали, что конфуз, случившийся на Олимпиаде в Южной Корее единственный, и никогда больше не повторится. Что все со всеми договорились, заплатили штраф, и вся эта, вероятно выдуманная история, осталась в прошлом.

Так могут думать и говорить либо очень некомпетентные, либо очень наивные люди. Либо желающие удержаться в своём кресле, и для этого готовые пообещать всё что угодно.

И вот теперь это решение WADA, очередное унижение страны и наших спортсменов. О чувствах болельщиков я просто промолчу. В этой ситуации очень хочется увидеть, по Достоевскому, «преступление и наказание». Как говорил Сталин, у каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество. Очень хочется знать эти фамилию, имя и отчество. Увидеть отставку этой фамилии.

Ситуация во всех сферах жизни в России выглядит следующим образом: то чем лично занимается Президент и его самое ближайшее окружение функционирует либо очень хорошо, либо близко к этому — это армия и внешнеполитическое ведомство. Для экономики энергии и внимания Путина уже не хватает — со всеми вытекающими, печальными для экономики последствиями. Ей занимается так называемый «экономический блок правительства», который своё неумение и некомпетентность пытаются маскировать путем корректировки уровня инфляции и результатов социологических опросов. Крайне запутанная ситуация во внутренней политике. Медицина, образование, отсутствие новых политических партий, идей и персоналий. И вот теперь — спорт.

Возникает вопрос — что же делать в данной ситуации? Сразу и не скажешь, для принятия решения необходимо взвесить все «против» и «за».

Одно очевидно точно: играя по правилам наших западных партнёров, ты всегда будешь в проигрыше. Они всегда могут изменять правила игры, и постараются оставить тебя в дураках. И в этой ситуации надо что-то менять.

Вот только что? Своё отношение к тем, кто назначил себя строгими учителями и арбитрами. Они вновь попытались поставить Россию в угол. За невыученный урок, который сами и придумали.

Пора расстаться с остатками иллюзий — на равных по их правилам нас никто в этой игре не ждёт. Либо мы ведём свою игру, либо нас просто не будет.

Источник: https://nstarikov.ru/wada-iz-ada-111235