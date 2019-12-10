В Рыбинске открыли бюсты десантникам шестой роты

В День героев Отечества в Рыбинске состоялась торжественная церемония открытия памятников землякам, погибшим в Аргунском ущелье Чеченской республики 1 марта 2000 года. Среди военнослужащих легендарной шестой роты десантного полка были рыбинцы Станислав Грудинский и Роман Судаков. К 20-летию подвига десантников на территории школ, в которых они учились, установили бронзовые бюсты.

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года в Чечне в Аргунском ущелье произошел бой 104-го полка Псковской воздушно-десантной дивизии с боевиками. Силы противника по численности и вооружению превосходили в 30 раз. Из 90 десантников в живых остались только 6 человек. Среди погибших два рыбинца — Роман Судаков и Станислав Грудинский.

— Они из того поколения парней, которые оказались в условиях, когда нужно было отстаивать и защищать свою страну с оружием в руках. Ценой своих жизней они сделали всем нам очень дорогой подарок – жить в стране, в которой нет войны. Низкий поклон матерям и родным Станислава и Романа. Вечная память героям! – сказал на церемонии открытия памятников глава Рыбинска Денис Добряков.

Работы по установке памятников нашим землякам проводились при поддержке Фонда семей погибших и пострадавших в вооруженных конфликтах при содействии Комитета по социальной ответственности «Деловая Россия». Мемориалы появились на территории школ №№ 17 и 23, в которых учились ребята.

— Наша с вами задача – помнить об этом подвиге, жить с этим, воспитывать себя и подрастающее поколение на таких примерах служения Отечеству. До 1 марта 2020 года такие бюсты появятся по всей стране, — отметил директор Фонда семей погибших и пострадавших в вооруженных конфликтах Игорь Евтюхин.

На церемонии открытия бюстов присутствовали матери погибших ребят – Любовь Федоровна Судакова и Светлана Анатольевна Грудинская.

— Уже 20 лет как нет наших детей. Они погибали за то, чтобы наша страна не развалилась, чтобы она стала целой, чтобы родные больше не проливали слезы за своих сыновей. Большое спасибо всем вам за то, что помните подвиг наших детей, — сказала Любовь Судакова.

— Война не знает милосердия. Это всегда трагедия, боль и слезы матерей. Обожгла она и наши сердца. Наши дети исполняли свой воинский долг, скрепленный присягой, — добавила Светлана Грудинская.

В рамках торжественной церемонии школе № 23 было также присвоено имя Станислава Грудинского.

Пресс-служба администрации города Рыбинска

Источник: https://nstarikov.ru/v-rybinske-otkryli-bjusty-desantnikam-shestoj-roty-111237