Умерла вокалистка Roxette
15:54. 10 декабря 2019 67 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
В Швеции после болезни умерла вокалистка Roxette Мари Фредрикссон.
В 90-е и в начале нулеых ее можно было слышать из каждого утюга. Помнится, владелец киоска на Очаковцев, где покупались пиратские аудиокассеты для плеера, очень ее любил и частенько можно было услышать Roxette.
Концентрированные 90-е.
Да и сейчас как неплохая ретро-музыка вполне ничего.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5487896.html
Да!
Это КРУТО!
Жила не зря!
Страшная как швабра в темноте.
Зато ты красивый как Бузова ))