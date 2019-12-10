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Умерла вокалистка Roxette

15:54. 10 декабря 2019 67 просмотров 3 коммент. Опубликовал:


В Швеции после болезни умерла вокалистка Roxette Мари Фредрикссон.
В 90-е и в начале нулеых ее можно было слышать из каждого утюга. Помнится, владелец киоска на Очаковцев, где покупались пиратские аудиокассеты для плеера, очень ее любил и частенько можно было услышать Roxette.











Концентрированные 90-е.
Да и сейчас как неплохая ретро-музыка вполне ничего.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5487896.html

Метки: 90-е, roxette, музыка, швеция

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