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Умер Лужков

12:39. 10 декабря 2019 229 просмотров 7 коммент. Опубликовал:


Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков.
Несмотря на различные скандалы связанные с обогащением семейства Лужкова в Москве, для Севастополя он памятен тем, что многие годы поддерживал местное пророссийское движение.
Регулярно делал заявления о том, что Крым и в особенности Севастополь находятся в составе Украины не законно и Севастополь это русский город, который необходимо вернуть в состав России.
Его вклад в том, что Крым и Севастополь не забывали о том, что они часть России – существенен. В Севастополе об этом помнят.


Одно из его памятных выступлений в Севастополе, за что ему еще тогда доставалось от украинских СМИ и СБУ. Но на фоне официальной позиции, что Крым это Украина, эти заявления были очень важны прежде всего для самих севастопольцев.



Мир праху.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5487344.html

Метки: крым, лужков, севастополь

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7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 566 478
    georgi tarabov 10 декабря 2019 в 14:35

    Братя русские!
    После сожжение русских в Одессе 2 мая 2014г бандеро-жидаФ ИЗ Киева ,и случайное “СОБРАНИЕ” после обеда в Полиции города на 3-4 часа ,упала занавеска перед моим глазам, и прозрел, что вас хотят задушить !
    А я – уже взрослый СОВЕТСКИЙ человек,понял, что будет с Болгарии без вашей подкрепой !
    Имейте в виду ,что в Болгарии есть выражение: ” Когда в Москме кто-то пукнет попой, в СОФИИ обкакываются!”
    Так заразен плохой пример !
    Вот тогда начал читать жадно по 8 часов в день про Донбасс и Россию -и была новость в те времена ,что тот “благародный” ЧИЛОВЯК-МЕР МОСКВЫ ,ВЫВЕЗЛИ СО СВОЕЙ ПОЛОВИНКОЙ-Елена Батурина(самый богатый и способный строй-предпрениматель на земле руссов )20 000 000 000 $ на острове пиратоу -в АЛ ЛАНДЪН !
    Но здесь я не встретил ни слово об етом-хотя мораль позволяет про усопшего человека говорить то ли ничего , то ли ПРАВДЫ !
    Может вы ,дорогие мои , осветлите мрак в головах у маленьких людей-русофилов ,как надо говорить о тех ,которые в своих активных времен ВОРУЮТ НА РУСИ ?
    Для предупреждение остальных , разумеется, ведь все знаем ,что социум служит как моральный регулатор, даже ,если его никто не спрашивает в последнее время !
    С уважением:
    Болгария- ПЛОВДИВ

    Желаю Счастье всем русским людям на земле !

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    0
  • 11734 1092
    ХОХОЛ 10 декабря 2019 в 15:31

    Исдох Максим да и йух с ним

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  • 1816 1528
    прохожий 10 декабря 2019 в 16:17

    Севастополь помянет, когда узнает сколько вывез покойный. Ну и как? Успел насладиться богатством? А в Москве по привычке его проклинают, за точечную застройку некачественными домами -железобетонными клетками, из-за которых трудно строить развязки и дороги, которые были заложены в планах будущего строительства ещё в советское время. А как ему умиралось, зная, что он уже не воспользуется своими деньгами, и всё было напрасно? Суета сует и всяческая суета. Мало кто помянет его добрым словом, хотя сейчас все СМИ начнут славословить ПОКОЙНИКА.

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