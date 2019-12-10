Умер Лужков

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков.Несмотря на различные скандалы связанные с обогащением семейства Лужкова в Москве, для Севастополя он памятен тем, что многие годы поддерживал местное пророссийское движение.Регулярно делал заявления о том, что Крым и в особенности Севастополь находятся в составе Украины не законно и Севастополь это русский город, который необходимо вернуть в состав России.Его вклад в том, что Крым и Севастополь не забывали о том, что они часть России – существенен. В Севастополе об этом помнят.Одно из его памятных выступлений в Севастополе, за что ему еще тогда доставалось от украинских СМИ и СБУ. Но на фоне официальной позиции, что Крым это Украина, эти заявления были очень важны прежде всего для самих севастопольцев.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5487344.html