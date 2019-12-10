Умер Лужков
12:39. 10 декабря 2019 229 просмотров 7 коммент. Опубликовал: feedmatic
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков.
Несмотря на различные скандалы связанные с обогащением семейства Лужкова в Москве, для Севастополя он памятен тем, что многие годы поддерживал местное пророссийское движение.
Регулярно делал заявления о том, что Крым и в особенности Севастополь находятся в составе Украины не законно и Севастополь это русский город, который необходимо вернуть в состав России.
Его вклад в том, что Крым и Севастополь не забывали о том, что они часть России – существенен. В Севастополе об этом помнят.
Одно из его памятных выступлений в Севастополе, за что ему еще тогда доставалось от украинских СМИ и СБУ. Но на фоне официальной позиции, что Крым это Украина, эти заявления были очень важны прежде всего для самих севастопольцев.
Мир праху.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5487344.html
Братя русские!
После сожжение русских в Одессе 2 мая 2014г бандеро-жидаФ ИЗ Киева ,и случайное “СОБРАНИЕ” после обеда в Полиции города на 3-4 часа ,упала занавеска перед моим глазам, и прозрел, что вас хотят задушить !
А я – уже взрослый СОВЕТСКИЙ человек,понял, что будет с Болгарии без вашей подкрепой !
Имейте в виду ,что в Болгарии есть выражение: ” Когда в Москме кто-то пукнет попой, в СОФИИ обкакываются!”
Так заразен плохой пример !
Вот тогда начал читать жадно по 8 часов в день про Донбасс и Россию -и была новость в те времена ,что тот “благародный” ЧИЛОВЯК-МЕР МОСКВЫ ,ВЫВЕЗЛИ СО СВОЕЙ ПОЛОВИНКОЙ-Елена Батурина(самый богатый и способный строй-предпрениматель на земле руссов )20 000 000 000 $ на острове пиратоу -в АЛ ЛАНДЪН !
Но здесь я не встретил ни слово об етом-хотя мораль позволяет про усопшего человека говорить то ли ничего , то ли ПРАВДЫ !
Может вы ,дорогие мои , осветлите мрак в головах у маленьких людей-русофилов ,как надо говорить о тех ,которые в своих активных времен ВОРУЮТ НА РУСИ ?
Для предупреждение остальных , разумеется, ведь все знаем ,что социум служит как моральный регулатор, даже ,если его никто не спрашивает в последнее время !
С уважением:
Болгария- ПЛОВДИВ
Желаю Счастье всем русским людям на земле !
Исдох Максим да и йух с ним
жАЛЬ ХОЛХ=Л ЕЩЁ ЖИВ.
Севастополь помянет хорошим словом,он давал надежду им.
Особенно те кто поехал за безвизом и сегодня в застенках СБУ.
Нехер лезть вперёд блатных, сначала паханы, потом братки, потом остальные.
Севастополь помянет, когда узнает сколько вывез покойный. Ну и как? Успел насладиться богатством? А в Москве по привычке его проклинают, за точечную застройку некачественными домами -железобетонными клетками, из-за которых трудно строить развязки и дороги, которые были заложены в планах будущего строительства ещё в советское время. А как ему умиралось, зная, что он уже не воспользуется своими деньгами, и всё было напрасно? Суета сует и всяческая суета. Мало кто помянет его добрым словом, хотя сейчас все СМИ начнут славословить ПОКОЙНИКА.