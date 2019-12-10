Супружеские измены в прошлом. Историко-генетическая реконструкция.

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...руки попали новые свидетельства измены. Царю пришлось срочно...умертвили исключительно историки, а не Грозный. Исследователи-историки немало веселились...обойти стороной тему его супружеской жизни. И тут...В правление этого царя прошла канонизация 39 русских святых...
Очи, что плачут, не могут видеть ясно. Так же и уши тех, что жалуются, сетуют и слышат только уныние собственного сердца, не могут услышать зова Жизни. И сердце, стучащее в минорной гамме, стучит монотонно: "я, я, я". Такое сердце знает только страх будущего и раздирающую тоску прошедшего. Но текущей минуты, ... оно не в силах ни видеть, ни слышать, ... оно мертво для летящих сейчас мгновений, то есть именно для истинной Жизни.