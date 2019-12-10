Слабых бьют. Почему WADA c наслаждением карает Россию?

Надежды тех, кто рассчитывал на благополучный исход очередного дела о «российском допинге», не оправдались. Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA), судя по скорости принятия решения, даже не обсуждал вопрос, а мгновенно и единогласно, в духе партийных съездов времен Леонида Брежнева, утвердил наказание — 4-летнее отстранение России от Олимпийских игр, чемпионатов мира и других крупнейших соревнований.

Иудино торжество

К слову, боссы WADA намерены получить с нашей страны деньги за осуществленную экзекуцию — расследование, дескать, стоило 5 миллионов долларов, и эти расходы должны оплатить «виновники».

Вчера вообще был день невероятной наглости. Чего стоит одно заявление Григория Родченкова, которое приводит Times: «Я давно ждал этого решения, согласно которому Россия не соответствует кодексу WADA и отстранена от международных соревнований. Мошенничество, ложь и фальсификации неведомых ранее масштабов были наказаны по всей строгости. Но на этом нельзя останавливаться. Те, кто занимался коррупцией в различных видах спорта, например лёгкой атлетике, тяжёлой атлетике, лыжах, биатлоне и бобслее, должны быть наказаны. Также необходимо пересмотреть результаты Олимпийских игр в Лондоне и Сочи. Россия продолжила махинации и мошенничество в 2019 году. Как обычно, Россия нарушила собственные обещания».

Гражданин, на котором негде ставить пробы, имеет все основания ликовать. Он обещал уничтожить российский спорт, и он своего добился. По крайней мере, весьма близок к решению своей задачи.

Не подвел и глава РУСАДА Юрий Ганус, который в совершенстве освоил роль мрачного пророка. «Многие ожидали более мягкого решения? Это спортивные власти предлагали такую повестку. Я никогда не говорил о более мягких санкциях. Всё, что произошло, произошло предсказуемо. Это всё прописано в документах, WADA опиралась на это. Нечего даже добавить. Есть ли шанс оспорить это решение? Нет, этого шанса нет. Можно делать всё что угодно, но практика такова: это не работает. Апелляция просто отсрочит вступление решения в силу. Доказано, что в базе допинг-проб есть изменения, которые были сделаны в декабре 2018-го — январе 2019-го», — заявил главный идеолог спортивной капитуляции России.

Трое неизвестных героев: без кого бы не было фильма «Движение вверх»?

Но все-таки, почему столь плачевный итог стал возможным?

Давайте перенесемся в 1972 год, на Олимпиаду в Мюнхен. Баскетбольный матч СССР — США, легендарные три секунды, благодаря которым стал возможен российский блокбастер «Движение вверх». Не все помнят, что после окончания матча была ещё подача протеста американскими представителями, который только к утру разрешился в нашу пользу.

Протест рассматривался специальной коллегией ФИБА, в которую входили представители Пуэрто-Рико, Италии, Венгрии, Румынии и Кубы. В США до сих пор решение этой коллегии называют политическим, поскольку три голоса за то, чтобы оставить результат в силе и не назначать переигровку, дали страны социалистического блока — Венгрия, Румыния и Куба.

Представьте себе подобное голосование сегодня. Каков был бы его итог? Правильно, не в нашу пользу. И не было бы никакой спортивной легенды, о которой вспоминают десятилетия спустя.

Советский спорт был защищен «советским блоком»

Начиная с Великой Октябрьской социалистической революции, советский спорт находился в условиях непризнания и частичной международной изоляции. Потребовалось разгромить Третий Рейх, чтобы международные спортивные структуры, включая МОК и ФИФА, почтительно предложили Советскому Союзу занять место в своих рядах. Причем советских представителей сразу же ввели в руководящие структуры, поскольку на меньшее держава-победительница была не согласна.

Мощь советского спорта строилась не только на таланте отечественных спортсменов, но и на существовании блока ориентирующихся на СССР государств, в который входили десятки стран.

Именно поэтому бойкот Олимпиады-1980, организованный США, так и не сорвал проведение Игр. А вот альтернативные соревнования под названием «Колокола Свободы», организованные американцами, выглядели бледновато. В 1984 году Советский Союз, организовав ответный бойкот, провел альтернативный Олимпиаде турнир «Дружба-84», выглядевший по числу участников весомо и убедительно.

Представьте себе ситуацию, что современная Россия, разгневанная решениями WADA, захочет провести альтернативную Олимпиаду. Много ли участников на нее соберется?

Одиночество — сволочь…

Нельзя сказать, что нам не сочувствуют, что никто нас не поддерживает. Вот только поддержку эту выражают по большей части в кулуарах. А там, где принимаются решения, Россия чаще всего остается в меньшинстве.

Просто полюбопытствуйте, сколько стран поддержали решение о признании независимости Косово и сколько — о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Это и есть ответ на вопрос, почему стала возможной нынешняя ситуация, связанная с санкциями в отношении спортивной России.

Слабых бьют. Особенно жестоко бьют тех слабых, которые когда-то были сильными.

Когда под улыбки Михаила (не олимпийского, а Горбачева) сдавали социалистические режимы Восточной Европы, мало кто думал о далеко идущих последствиях данного решения. А это не только НАТО непосредственно у границ России, не только пояс враждебных государств из числа бывших союзных республик и стран социализма.

Это ещё и полное одиночество в условиях конфликта с WADA. И не нужно тешить себя иллюзиями на тему, что «не все так однозначно». Единогласное голосование все показало.

«Нет никаких гарантий»

И ещё один важный момент. На протяжении всей этой затянувшейся истории Россия выражала готовность к сотрудничеству, шла на уступки. Даже увольнение Родченкова с поста главы Московской антидопинговой лаборатории было ответом на международные требования. Сегодня в WADA как-то забыли о том, что на главном обличителе российского допинга негде ставить пробы.

Чем больше мы уступали, тем наглее становились оппоненты. «Искупительная жертва» в виде унизительного согласия на участие в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом не сработала, да и не могла сработать, поскольку эта история изначально была не о «чистом» спорте, а о политике.

Соглашаясь на уступки, жертвуя спортсменами и тренерами, мы упорно загоняли себя в угол.

Предвижу голоса тех, кто и сегодня будет ратовать за то, чтобы «перетерпеть и покаяться».

Им отвечает глава WADA Крейг Риди: «Нет никаких гарантий, что это отстранение на четыре года — последнее наказание для российского спорта. Но я надеюсь, этого не произойдет, не будет новых санкций. Подумайте, уже скоро пятая годовщина, как в российской легкой атлетике были вскрыты манипуляции с допингом. Мы хотели закрыть вопрос ещё в прошлом году, но, как видите, не смогли это сделать. Новое наказание нужно, чтобы россияне наконец поняли, что не нужно совершать подобное».

Господин Риди отлично бы смотрелся в нацистской форме в качестве карателя, сжигающего русские, украинские и белорусские деревни, чтобы партизаны «наконец поняли, что не нужно совершать подобное».

Для того чтобы вернуть утраченные позиции в спорте, России нужно не каяться. Ей нужно заставить мир уважать себя. В том числе и слетевших с катушек карателей из WADA.

На обложке: Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди на пресс-конференции по итогам заседания исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). © / Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Источник: https://nstarikov.ru/slabyh-bjut-pochemu-wada-c-naslazhdeniem-karaet-rossiju-111257