Главная » Политика, События Настоящего, Экономика

Президент РФ назвал стратегическим интересом сотрудничество с бизнесом ФРГ.

15:40. 10 декабря 2019 59 просмотров Один комментарий Опубликовал:

2019-12-06T125603Z_942002786_RC2OPD9R4YBH_RTRMADP_3_RUSSIA-PUTIN-BUSINESSMEN

Долгосрочное сотрудничество с бизнесменами из Германии отвечает стратегическим интересам Москвы, и российские предприниматели стараются такие связи поддерживать. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями немецкого бизнеса 6 декабря.

«Германия — один из наших важнейших экономических партнеров, мы высоко ценим прагматизм немецкого бизнеса и готовность к совместной работе, стремимся и далее поступательно развивать двусторонние связи, чтобы безусловно отвечать долгосрочным интересам обоих государств», — цитирует Путина ТАСС.

Российский лидер отметил, что инвестиции немецких компаний в экономику страны на сегодняшний день превышают $20 млрд, а встречные российские составляют почти $10 млрд. Кроме того, около 5 тыс. компаний в России работают с участием капитала из ФРГ, совокупный оборот таких форм оценивается в $50 млрд.

Германия является вторым после Китая внешнеторговым партнером России, хотя еще «совсем недавно» была крупнейшим из них. Путин выразил надежду, что к былым показателям еще удастся вернуться, передает «РИА Новости».

В ответ замглавы правления Восточного комитета германской экономики, председатель наблюдательного совета компании CLAAS KGaA mbH Катрина Клаас-Мюльхойзер выразила надежду на подвижки к отмене антироссийских санкций после саммита «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

«Миллиарды, которые теряются из-за санкций, можно инвестировать в восстановление экономики и увеличение конкурентоспособности нашего континента», — приводит слова Клаас-Мюльхойзер «Интерфакс».

Накануне, 5 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал об улучшении в стране делового климата, который при этом еще нельзя назвать идеальным. Этому, по мнению Медведева, препятствуют несовершенное законодательство и избыточная активность правоохранительных органов. Для улучшения ситуации правительство наметило ряд мер по законам в сфере гражданского, административного и уголовного права.

В июле в ФРГ признали санкции против РФ бесполезными и вредящими немецкому бизнесу и всей Европе.

Источник: https://iz.ru/951511/2019-12-06/putin-nazval-strategicheskim-interesom-sotrudnichestvo-s-biznesom-frg

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Илья Бронский. Олимпийские политические сражения. Кто же нам объявил войну или Мир должен знать своих героев!
...наращивание платежей говорит о стратегическом интересе инвесторов Vanguard к установлению..., который назвал его имя, нового, девятого президента Международного олимпийского...представлены два отечественных чиновника: президент Олимпийского комитета России, ...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
... с казахским президентом Нурсултаном Назарбаевым. Сложно назвать эти события ...включая российских, не отменяет заокеанского стратегического интереса (см. http://pravosudija.net... Королева, которого президент В. Путин очень стратегически назначил руководить СЭБ...
Послание Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию (стенограмма и видео)
... циклом и даже с выборами Президента. Кто бы ни был избран..., что позволит надёжно обеспечить интересы России в этом стратегически важном регионе. Строим... с тяжёлой межконтинентальной ракетой. Мы назвали его «Сармат». Данный ракетный комплекс...
Бэкграунд, выпуск-317 за 14 сентября 2013
...в качестве пушечного мяса в стратегических интересах австро-венгерской короны. Цель... житейской мудрости придерживается российский президент Владимир Путин. Этот политический... фактически опроверг своего шефа, назвав его инициативу риторическим приемом....
Крушение самолёта Су-24 в Сирии. Ситуация в Турции
...а лишь в своих корыстных интересах, что подтверждается многочисленными коррупционными ...от границы с Турцией. Российский президент назвал это «ударом в спину» ...рамках так называемого совместного совета стратегического планирования». Помимо этого глава ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 ноября 2015
... и сирийская артиллерия. Наибольший интерес представляют именно эти группы, ...от границы с Турцией. Российский президент назвал это «ударом в спину» ... управления, самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)