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“Плевать туда, где из тебя сделали человека?”: Боярский припечатал Покровского и Вайкуле

07:54. 10 декабря 2019 180 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Народный артист РСФСР Михаил Боярский в негативном ключе высказался о дурно прославившихся исполнителях. Под раздачу попал лидер некогда популярной группы “Ногу свело!” Макс Покровский и певица Лайма Вайкуле. По словам Боярского, “плевать туда, где из тебя сделали человека”, недопустимо.

Российский артист Михаил Боярский буквально припечатал критикующих Россию исполнителей.

Ранее лидер некогда популярной группы “Ногу свело!” Макс Покровский, переехавший на ПМЖ в Штаты, заявил, что русская нация деградирует. Певица Лайма Вайкуле посетовала, что не дождалась от русской публики оваций.

Боярский в ответ на сентенции коллег по цеху отметил, что негоже “плевать туда, где из тебя сделали человека”.

Это “не красит музыканта ни в коем случае”, указал он.

Относительно Покровского Боярский выразился персонально и категорично.

“Мне с ним не о чем говорить, потому что у меня другие понятия о нашей стране, другие соображения. Нет, мне неинтересен человек, который так высказывается о нашей стране”, – подчеркнул артист в комментарии Царьграду.

Ну, а Вайкуле, по всей видимости, стоит разобраться со своими личными ощущениями восприятия публики. Как заметил Боярский, лично его всегда устраивает та толика внимания и аплодисментов, которые ему дарят зрители.

“Я в такие ситуации не попадаю. Мне вполне всегда достаточно тех аплодисментов, которыми меня награждают зрители. Именно таких аплодисментов я и достоин”, – подчеркнул он.

Источник

Источник: http://voicesevas.ru/news/48749-plevat-tuda-gde-iz-tebya-sdelali-cheloveka-boyarskiy-pripechatal-pokrovskogo-i-vaykule.html

Метки: новости / россия

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