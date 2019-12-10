О протестах в Рыбинске и Череповце
19:04. 10 декабря 2019 78 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Читательница из Рыбинска просит привлечь внимание к протестам местных жителей и общественников по поводу строительства целлюлозно-бумажного комбината.
Суть претензий жителей, которые вышли на протесты достаточно наглядно раскрывает текст ниже:
Вы знаете, что под Череповцом планируется строительство крупного целлюлозно-бумажного комбината для выпуска белёной сульфатной целлюлозы – волокон, полученных из древесины, материала для изготовления листов бумаги?
Вы знаете, что жители Рыбинска, Череповца и других городов крайне встревожены такой перспективой и справедливо считают, что ЦБК может привести к опасному загрязнению Волги?
Да?
Расскажу вам подробности.
1. Что такое загрязнение?
У экологов понятие «загрязнение» означает вещество или другое воздействие на экосистему, постороннее в ней либо избыточное.
Представим такую ситуацию. Шёл по глухой тайге геолог, съел конфету и бросил бумажный фантик. Считать ли фантик загрязнением? Фантики в тайге не растут, однако, если без буквоедства, то одна бумажная обёртка от конфеты загрязнением ещё не считается. Лес легко переработает фантик при участии тех же организмов, что переваривают в нём отжившую древесину.
Другой пример. На берегу пруда стояла большая ива. Ураган повалил иву в воду. В маленький пруд попало слишком много органики, её некому там съесть. Пруд зацвёл, а потом и вовсе зарос сине-зелёными водорослями. А размножившись, они стали отравлять раков, моллюсков и рыбу. Будет ли упавшая ива загрязнением пруда? Будет, пруд осваивал её обломившиеся ветви, но целое дерево, пусть оно и росло на берегу, оказалось избыточно. Ива здесь – пример первичного биологического загрязнения, а сине-зелёные водоросли – пример вторичного биологического загрязнения. Вторичного, потому что они разрослись вследствие попадания в пруд избыточной органики. Полезные микробы, очищающие воду, с ивой не справились, и были вытеснены вредными в таком количестве сине-зелёными водорослями.
2. Какие загрязнения самые опасные?
Самые ядовитые? Не всегда. К слову, я склонна поверить разработчикам Судского ЦБК, что они намерены поставить – вынуждены будут поставить – современные очистные сооружения, и яды, вот в буквальном смысле ядовитую воду, в Волгу сливать не хотят. Однако среди отходов планирующегося ЦБК есть вещества, способствующие росту различной флоры. А вот какой флоре ЦБК поможет расти? Рыбинское водохранилище весной и летом цветёт. У нас и так уже беда с сине-зелёными водорослями. Не стоит их разводить.
К слову, из водорослевой целлюлозы тоже можно делать бумагу. Вот стоял бы новый ЦБК с современными очистными не на Волге, и использовал бы он водоросли, бросовую щепу, да макулатуру – цены бы ему не было.
Почему не на Волге?
Волга – очень загрязнённая река. Одна из самых загрязнённых в России. На федеральные проекты по её спасению выделяются сотни миллиардов рублей. Они пойдут на ликвидацию старых, захороненных на дне и суше загрязнений, на снижение на 80-90% промышленных сбросов в реку, на восстановление по её берегам почвы.
Волга больна. Когда речь идёт про невынужденные загрязнения, то нельзя говорить о том, что мало загрязнений – это хорошо. А если они, даже малые окажутся той самой «соломинкой, которая переломила спину верблюда»?
ЦБК – очень водоёмкое производство. На одну тонну выпускаемой целлюлозы уходит порядка двадцати тонн воды. Небольшая её часть расходуется, остальная – возвращается обратно в водоём. Очевидно, что при самых лучших способах очистки в водоём возвращается уже техническая вода. А строить Судский ЦБК собираются как раз между трёхсоттысячным промышленным Череповцом, вливающим в водохранилище немало собственной технической воды и отходов, и Дарвинским заповедником. Около пятнадцати километров до центра Череповца, и порядка двадцати – двадцати пяти – до заповедника.
3. Так какие загрязнения ЦБК самые опасные для Волги?
Те, что взаимодействуют с другими вредными веществами и усиливают ядовитость загрязнений.
При производстве целлюлозы сульфатным способом волокна будущей бумаги приобретают насыщенный коричневый цвет. Чтобы бумага стала белой, её сырьё отбеливают потом при помощи соединений, которые легко отдают атомы хлора.
Проведите такой демонстрационный опыт. Лучше он получается летом. Оставьте лист бумаги на несколько дней на свету. Свет активизирует атомы хлора. Некоторые из них станут покидать свои соединения, и бумага пожелтеет. А ещё она сделается более хрупкой. Уходящие атомы хлора – агрессивные частицы. Они атакуют связи между волоконцами бумаги, и лист утрачивает гибкость.
В Волге немало органических загрязнений. Часть из них – отличные мишени для хлора. Многие органические вещества хлор превращает в опасные для здоровья. Потом в составе некоторых новых соединений атом хлора останется, другие же он только преобразует, и, освободившись, может атаковать и разрушать другие молекулы.
4. А если авария?
ЦБК относится к объектам первого (высшего) класса химической опасности, к первой категории опасности воздействия на окружающую среду. Судский ЦБК планирует выпускать до 1,330 миллионов тонн целлюлозы в год.
Случись беда на изолированном водоёме (Лучший изолированный водоём – это водоём у замкнутого производства, не сливающего в окружающую среду ни капли) – людей можно эвакуировать, последствия с годами устранить. А если отрава спускается вниз по Волге до Каспия?
Впрочем, отрава сможет даже подняться по Волге вверх до Углича и выше, до Тверской области. В системе водохранилищ, в которые превращена наша река, прежде затоплявшая города, а в разгар лета переходимая вброд, бывают мощные противотечения. Нынче Волга не мелеет и не разливается как прежде, потому что труженики ГЭС сами переливают её воду из водохранилища в водохранилище по мере надобности. Есть плюсы в том, чтобы жить на большой реке без крупных наводнений. Однако вода, разлитая по мелким водохранилищам застаивается. Её способности к самоочищению значительно ниже, чем у естественных рек.
5. Почему целлюлозно-бумажный комбинат строят под Череповцом?
Главный выгодополучатель от строительства ЦБК – олигарх («железный магнат») Алексей Мордашов, совладелец череповецкой Северстали, он же – совладелец компании Свеза, рубящей лес, изготавливающей фанеру и мебель.
Судский ЦБК представлен новым предприятием Свезы. Оно должно было помочь ей использовать отходы от лесозаготовок, а также лиственные деревья.
Объёмы производства ЦБК и его место долго были предметом обсуждений. В огромной Вологодской области достаточно рек и озёр, не связанных с Волгой. Минусы строительства ЦБК под Череповцом всем понятны. Из плюсов здесь – только выгода для олигарха. Большие объёмы выпуска целлюлозы, благодаря доступности воды из Рыбинского водохранилища. Удобная логистика. Рядом – железная дорога для перевозки леса, рядом – автомобильные трассы. Великолепные инженерные кадры из Череповца.
Ожидалось к тому же, что народ и листка бумаги от Свезы не получит. Судский ЦБК ориентировали на самую грязную стадию производственного цикла – изготовление из древесного сырья белёной сульфатной целлюлозы, на экспорт финнам, которые сами сварят из неё бумагу. Нам только загрязнения. Даже от налогов в местный бюджет Судский ЦБК, по сообщениям прессы, освобождался на несколько лет.
6. Как мы узнаем о том, что победили?
Судский ЦБК планируется в любимом у череповчан месте досуга – взамен детского лагеря и базы отдыха. Закрыть лагерь и базу, строить на их месте завод позволил перевод земли из фонда природоохранных в промышленные.
Наше требование – возвращение этих земель в фонд природоохранных.
Из-под Череповца приходят противоречивые новости.
То ли к будущему ЦБК продолжают строить коммуникации, то ли их уже не строят. То ли Алексей Мордашов услышал глас народа и отказался от ЦБК в бассейне Волги, то ли он злоумышляет, как бы ему всё-таки уговорить людей на комбинат с современными очистными сооружениями. Мэр Череповца Вадим Германов 22 ноября объявил, что решение о строительстве Судского ЦБК не принято. От опасного проекта, и в правду, отказались или просто не всё ещё согласовали?
Власти Ярославской области убеждают нас, что не нужно митинговать, мол, они в курсе проблемы, они работают. Но что череповецкому олигарху Мордашову работа властей в соседней области? Пробелы законодательства позволяют промышленникам обойти даже тот очевидный факт, что отходы их производства могут плыть к соседским водозаборам. В наших законах пока не прописан статус крупного межрегионального водоёма, каким является Волга.
Мы добиваемся появления в законодательстве такого статуса.
И ещё, наше право – требовать независимых экологических экспертиз: и о рисках, и об очистных сооружениях, и о качестве воды, и о древесном сырье для бумаги. 42 статья Конституции Российской Федерации закрепляет наше право на благоприятную окружающую среду.
Первый напрашивающийся вопрос – о вырубке леса. Невероятно, что для указанного объёма сырья – до 4 900 тысяч кубов леса в год – (в любом месте для ЦБК) хватит ветвей, пней и щепы. Значит ли это, что Свеза станет массово рубить хвойный подрост, а также те лиственные деревья, под пологом которых могли бы окрепнуть новые ели? Не превышает ли уже сейчас скорость вырубок Свезы скорости восстановления леса? Восстанавливает ли Свеза вырубленные леса?
Это темы для наступления экологической защиты.
Сегодня наше главное требование – возращение земель в фонд природоохранных. Земли возвращены – мы победили. А пока не возвращены – стоим на своём.
7. Можно ли не митинговать?
Можно, если судьба Судского ЦБК будет вынесена на межрегиональный референдум.
Его вопросы могли бы, например, звучать так:
Одобряете ли вы строительство Судского ЦБК? ДА / НЕТ
Требуете ли вы возвращения территорий, в границах которых обсуждается строительство Судского ЦБК, в фонд природоохранных земель Российской Федерации? ДА / НЕТ
https://vk.com/@stopcbk-kakaya-beda-privela-ludei-v-soprotivlenie-i-pochemu-stroitel – полностью тут
Состав протеста там очень пестрый – от системных КПРФ и ЛДПР до местных эко-активистов, общественников и даже "рыбинских либертарианцев" (оказывается, они существуют).
Митинг в Череповце.
Фотки с митинга 1 декабря тут https://vk.com/wall-188992912_762 и тут https://vk.com/wall-188992912_706
Численность участников заявлена в 1000 человек. Подписей против строительства собрали около 25 тыс.
Компания "Свеза" обвиняет своих оппонентов в популизме через сайт "Эхо Москвы" https://echo.msk.ru/news/2546577-echo.html и заявляет, что у нее будет экологически чистый комбинат.
Подчеркнем, что компания «Свеза» разрабатывает проект целлюлозного завода, а не целлюлозно-бумажного комбината, как заявляют некоторые политики. Уже один только этот фактор предполагает многократное снижение воздействия на экологию (цикл производства бумаги отсутствует). Также отметим, что современная мировая практика строительства целлюлозных производств предполагает возведение предприятий, практически не оказывающих воздействие на окружающую среду. Например, за последние годы в Финляндии было построено несколько аналогичных заводов. И пример этой страны однозначно свидетельствует об эффективности новых технологий и практик в снижении выбросов при одновременном росте производства – объем целлюлозного производства у финнов только растет.
Наконец, говоря об экологии Волги и Рыбинского водохранилища, мы хотим отметить усилия Вологодской области по улучшению качества водных ресурсов. По данным Росприроднадзора, среди 15 регионов, оказывающих антропогенное влияние на Волгу, на долю Вологодской области приходится всего 0,7% (для сравнения: на долю Московской области – 20,5%, Ярославской — 7,7%). По оценке экспертов института биологии РАН, в рамках проекта «Оздоровление Волги» в Вологодской области за пять лет объемы сброса сократились в два раза, а в Череповце — на 65%.
Компания «Свеза» будет защищать свою репутацию всеми законными методами и предупреждает политиков, общественных деятелей и СМИ об ответственности за клевету.
История явно будет иметь продолжение.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5488423.html