О допинге
10:31. 10 декабря 2019 148 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Ноя
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Подобно тому, как золото очищается огнём, так и моя душа очищается океаном и одиночеством.
ВАДА заставит всю планету,всех спрортсменов ЖРАТЬ всякую спортивную химию.
Нам это зачем?
Зачем показатели в ИХ спорте?
Зачем тратить на ЭТО огромные деньжищи?
Нужна АЛЬТЕРНАТИВА.
А сегодня УЖЕ во всех тренажёрных залах подсовывают всякое импортное “спортивное питание” с которого не соскочишь ибо РАЗНЕСЁТ и покроешься жиром
Народ! Вам не кажется что негритянка на фотографии и не негритянка вовсе, а мужик в бабу переделанный?
Мельдония нажрутся, потом картинками оправдываются (