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О допинге

10:31. 10 декабря 2019 148 просмотров 3 коммент. Опубликовал:


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9509807.html

Метки: доппинг, спорсмены

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 11713 1083
    ХОХОЛ 10 декабря 2019 в 10:40

    ВАДА заставит всю планету,всех спрортсменов ЖРАТЬ всякую спортивную химию.
    Нам это зачем?
    Зачем показатели в ИХ спорте?
    Зачем тратить на ЭТО огромные деньжищи?
    Нужна АЛЬТЕРНАТИВА.
    А сегодня УЖЕ во всех тренажёрных залах подсовывают всякое импортное “спортивное питание” с которого не соскочишь ибо РАЗНЕСЁТ и покроешься жиром

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    0
  • 2382 2143
    VorchunVV 10 декабря 2019 в 11:07

    Народ! Вам не кажется что негритянка на фотографии и не негритянка вовсе, а мужик в бабу переделанный?

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  • 1548 900
    Демон 10 декабря 2019 в 11:27

    Мельдония нажрутся, потом картинками оправдываются (

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