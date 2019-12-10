Микрочипов нет, Бездомный полк, Детство в роддоме // Галопом по Европам #125

В этом выпуске:

- Путин и Зеленский впервые встретились в Париже;

- В Канаде под угрозой увольнения оказался профессор альбертского университета, назвавший голодомор мифом;

- Банк Морган Стенли планирует сократить полторы тысячи рабочих мест по всему миру, это около 2,5 процентов всех сотрудников;

- В теневом секторе экономики трудится каждый четвертый гражданин России, из-за чего бюджет недополучает 3 триллиона рублей каждый год;

- Авиабилеты в наступающем году продолжат дорожать – предупреждают в ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта;

- Приватизация 90-х погубила российскую микроэлектронику – об этом заявил вице-премьер Борисов;

- В российских школах предлагают ввести новые предметы – основы антикоррупционной политики и антикоррупционное право;

- В Евросоюзе занялись созданием своего аналога «акта Магнитского» – это позволит европейским чиновникам вводить санкции против других стран за нарушение прав человека;

- В Брянске готовятся к забастовке работники скорой помощи;

- В одном из московских перинатальных центров обнаружилась пятилетняя девочка, которая с рождения не покидала клинику.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rvT3BNG0Z0Q