Микрочипов нет, Бездомный полк, Детство в роддоме // Галопом по Европам #125
В этом выпуске:
- Путин и Зеленский впервые встретились в Париже;
- В Канаде под угрозой увольнения оказался профессор альбертского университета, назвавший голодомор мифом;
- Банк Морган Стенли планирует сократить полторы тысячи рабочих мест по всему миру, это около 2,5 процентов всех сотрудников;
- В теневом секторе экономики трудится каждый четвертый гражданин России, из-за чего бюджет недополучает 3 триллиона рублей каждый год;
- Авиабилеты в наступающем году продолжат дорожать – предупреждают в ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта;
- Приватизация 90-х погубила российскую микроэлектронику – об этом заявил вице-премьер Борисов;
- В российских школах предлагают ввести новые предметы – основы антикоррупционной политики и антикоррупционное право;
- В Евросоюзе занялись созданием своего аналога «акта Магнитского» – это позволит европейским чиновникам вводить санкции против других стран за нарушение прав человека;
- В Брянске готовятся к забастовке работники скорой помощи;
- В одном из московских перинатальных центров обнаружилась пятилетняя девочка, которая с рождения не покидала клинику.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам