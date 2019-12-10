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Меры господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Екатерина Дружинина

13:12. 10 декабря 2019 32 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Куда обращаться за поддержкой предпринимателям.

Автор-сказительница – Екатерина Дружинина

Обсуждаемые темы:

- Финансовые институты с государственным кредитованием.
- Поддержка ТПП (Торгово-промышленная палата) субъектов МСП.
- Государственная поддержка молодых предпринимателей.
- Государственная поддержка социального предпринимательства.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XjlHnSRgYRo

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