Меры господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Екатерина Дружинина

Куда обращаться за поддержкой предпринимателям.



Автор-сказительница – Екатерина Дружинина



Обсуждаемые темы:



- Финансовые институты с государственным кредитованием.

- Поддержка ТПП (Торгово-промышленная палата) субъектов МСП.

- Государственная поддержка молодых предпринимателей.

- Государственная поддержка социального предпринимательства.



Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

—————————————-

ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html

—————————————-

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html

Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://vk.com/slavmir_org

https://ok.ru/group/57560761958435

https://fb.com/groups/NarodSlavRadio

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

—————————————-

*

Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.



#народное #славянское #радио #екатерина #мсп #малого #бизнеса #социальная #сфера #дружинина #алексей #орлов #меры #господдержки #предпринимательства #финансы #малые #предприниматели #практические #советы



#НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио #ЕкатеринаДружинина #АлексейОрлов #МСП #МерыГосподдержкиМсп #МерыГосподдержкиМалогоПредпринимательства #МерыГосподдержкиБизнеса #МерыГосподдержкиПредпринимательства #СоциальнаяСфера #Финансы #Бизнес #МалыеПредприниматели #ПрактическиеСоветы

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XjlHnSRgYRo