Меры господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Екатерина Дружинина
Куда обращаться за поддержкой предпринимателям.
Автор-сказительница – Екатерина Дружинина
Обсуждаемые темы:
- Финансовые институты с государственным кредитованием.
- Поддержка ТПП (Торгово-промышленная палата) субъектов МСП.
- Государственная поддержка молодых предпринимателей.
- Государственная поддержка социального предпринимательства.
Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.
#народное #славянское #радио #екатерина #мсп #малого #бизнеса #социальная #сфера #дружинина #алексей #орлов #меры #господдержки #предпринимательства #финансы #малые #предприниматели #практические #советы
#НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио #ЕкатеринаДружинина #АлексейОрлов #МСП #МерыГосподдержкиМсп #МерыГосподдержкиМалогоПредпринимательства #МерыГосподдержкиБизнеса #МерыГосподдержкиПредпринимательства #СоциальнаяСфера #Финансы #Бизнес #МалыеПредприниматели #ПрактическиеСоветы