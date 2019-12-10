“Как СССР хотел удивить США 6 тоннами хрусталя и что из этого получилось”

Традиционно считается, что противостояние СССР и США началось после Второй мировой войны, когда Уинстон Черчилль произнёс свою знаменитую фултонскую речь, положившую начало холодной войне. Однако противостояние СССР и США началось намного раньше, даже на первый взгляд тесные экономические и культурные взаимоотношения были больше похожи на "брак по расчёту", когда супруги живут вместе, создают видимость общежития, но постоянно друг с другом соперничают.То один "супруг" покажет, какой он незаменимый, то второй продемонстрирует, что круче него только варёные яйца. Полем "культурной" борьбы двух держав в довоенный период являлись Всемирные выставки, которые проводились в крупнейших городах Европы и Америки. Интересно, что СССР начал принимать участие во Всемирных выставках уже с 1925 года, то есть через 4 месяца после того, как Франция первой признала новое советское государство. И с самого начала советское правительство хотело удивить весь мир, продемонстрировать мощь советской культуры, техники и науки.Все мы знаем громадину "Рабочего и колхозницы" Веры Мухиной, которая удивляла парижан в 1937 году, про это не писал только ленивый. А Всемирная выставка 1939 года в Нью-Йорке почему-то обойдена стороной, хотя культурное противостояние СССР и США и желание Сталина удивить весь мир проявилось на ней наиболее ярко.На эту выставку также привезли огромную статую ("Рабочий со звездой"), которую водрузили на 50 метровый постамент (в общей сложности, высота всей конструкции была 80 метров). Но "гвоздём" культурной программы был не этот колосс. Показать всю мощь советской науки, культуры и техники, удивить весь европейский мир был призван… фонтан.И это удалось!Да, огромная статуя рабочего перед экспозицией удивляла и поражала, но ещё большие толпы людей стояли перед фонтаном. Стояли и любовались им.Высота фонтана составляла 4 метра 25 см., диаметр чаши – 2,5 метра, а сделан он был из чистейшего хрусталя. Огромная чаша в обрамлении витражных пластин, бронзовых украшений и благородной патины просто поражала. Ещё бы – никогда ни в одной стране мира стеклодувы не отливали из хрусталя огромную чашу… единым куском.Фонтан был создан по проекту И. Чайкова и Ф. Энтелиса в предельно короткие сроки. Летом 1938 года было принято решение, а уже осенью этого же года фонтан был готов. Верхушку фонтана украшали полые хрустальные трубки, стилизованные под колосья пшеницы. Из колосьев вода стекала в малую чашу, после чего медленно перетекала в большую.Западная пресса восприняла этот фонтан… как поражение всей европейской и американской промышленности. Многие не могли поверить, что в предельно короткие сроки можно было сделать настолько красивую вещь. Эксперты оценили стоимость создания фонтана в переводе на современные деньги в 250.000.000 рублей.К сожалению, судьба этого фонтана оказалась далеко не фонтан. После окончания Всемирной выставки его демонтировали и собрали в Главном павильоне ВСХВ, в 1954 году фонтан был перенесён в один из второстепенных павильонов, после чего его след теряется…Как сложилась его судьба, сохранился ли он, где он находится информации, к сожалению, нет.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9513096.html