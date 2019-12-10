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Как СССР хотел удивить США 6 тоннами хрусталя и что из этого получилось

13:57. 10 декабря 2019 237 просмотров 8 коммент. Опубликовал:
Традиционно считается, что противостояние СССР и США началось после Второй мировой войны, когда Уинстон Черчилль произнёс свою знаменитую фултонскую речь, положившую начало холодной войне. Однако противостояние СССР и США началось намного раньше, даже на первый взгляд тесные экономические и культурные взаимоотношения были больше похожи на "брак по расчёту", когда супруги живут вместе, создают видимость общежития, но постоянно друг с другом соперничают.



То один "супруг" покажет, какой он незаменимый, то второй продемонстрирует, что круче него только варёные яйца. Полем "культурной" борьбы двух держав в довоенный период являлись Всемирные выставки, которые проводились в крупнейших городах Европы и Америки. Интересно, что СССР начал принимать участие во Всемирных выставках уже с 1925 года, то есть через 4 месяца после того, как Франция первой признала новое советское государство. И с самого начала советское правительство хотело удивить весь мир, продемонстрировать мощь советской культуры, техники и науки.

Все мы знаем громадину "Рабочего и колхозницы" Веры Мухиной, которая удивляла парижан в 1937 году, про это не писал только ленивый. А Всемирная выставка 1939 года в Нью-Йорке почему-то обойдена стороной, хотя культурное противостояние СССР и США и желание Сталина удивить весь мир проявилось на ней наиболее ярко.




На эту выставку также привезли огромную статую ("Рабочий со звездой"), которую водрузили на 50 метровый постамент (в общей сложности, высота всей конструкции была 80 метров). Но "гвоздём" культурной программы был не этот колосс. Показать всю мощь советской науки, культуры и техники, удивить весь европейский мир был призван… фонтан.

И это удалось!

Да, огромная статуя рабочего перед экспозицией удивляла и поражала, но ещё большие толпы людей стояли перед фонтаном. Стояли и любовались им.

Высота фонтана составляла 4 метра 25 см., диаметр чаши – 2,5 метра, а сделан он был из чистейшего хрусталя. Огромная чаша в обрамлении витражных пластин, бронзовых украшений и благородной патины просто поражала. Ещё бы – никогда ни в одной стране мира стеклодувы не отливали из хрусталя огромную чашу… единым куском.

Фонтан был создан по проекту И. Чайкова и Ф. Энтелиса в предельно короткие сроки. Летом 1938 года было принято решение, а уже осенью этого же года фонтан был готов. Верхушку фонтана украшали полые хрустальные трубки, стилизованные под колосья пшеницы. Из колосьев вода стекала в малую чашу, после чего медленно перетекала в большую.

Западная пресса восприняла этот фонтан… как поражение всей европейской и американской промышленности. Многие не могли поверить, что в предельно короткие сроки можно было сделать настолько красивую вещь. Эксперты оценили стоимость создания фонтана в переводе на современные деньги в 250.000.000 рублей.

К сожалению, судьба этого фонтана оказалась далеко не фонтан. После окончания Всемирной выставки его демонтировали и собрали в Главном павильоне ВСХВ, в 1954 году фонтан был перенесён в один из второстепенных павильонов, после чего его след теряется…

Как сложилась его судьба, сохранился ли он, где он находится информации, к сожалению, нет.





Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9513096.html

Метки: выставка, искусство, история ссср, Культура, США

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8 Комментариев » Оставить комментарий


  • 11734 1092
    ХОХОЛ 10 декабря 2019 в 14:12

    Всемирная выставка 1939 года в Нью-Йорке
    Сталин удивляет США
    А в СССР Сталин удивляет население.
    Начинают подготовку к ЭВАКУАЦИИ.
    Ещё нет войны и Гитлер не напал и льют в уши о победном марше но……
    Начинают строительство фундаментов под заводы которые планируют ВЫВОЗИТЬ когда Гитлер нападёт.

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    • 2084 1728
      ЖенечкаХОХОЛ 10 декабря 2019 в 15:46

      Подготовительные работы начались, но не были массовыми. Окромя фундаментов и подвода электричества больше ничего не делали, ибо доктрина “Бить врага на его же территории”. А подготовку затеяли с целью переноса промышленности в восточные районы ближе к ресурсам.

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      1
      • 11734 1092
        ХОХОЛЖенечка 10 декабря 2019 в 15:54

        Были массовыми и СЕКРЕТНЫМИ и стали порлной неожиданностью.
        ВСЕМ
        ПЛАНЕТЕ.
        И станки снимали с платформ и они работали на след день.
        В чистом поле.э
        Барак над ними потом надстраивали.
        А доктрина была лапшой на уши населению ибо СРАЗУ сдали СВОЮ территорию аж до Москвы.
        Быстро и без шума и НАКАЗЫВАЛИ умело обороняющихся и умело драпающим давали ордена

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        • 6227 5441
          ВалерийХОХОЛ 10 декабря 2019 в 16:08

          Етить-колотить! Хохол, иногда кажется, что под этим именем два человека пишут: то разумные и глубокие рассуждения, а то глупые голословные заявления. Вы почитайте про первые дни войны, про официальную концепцию ведения войны Генштаба 1940 года, да хоть фильмы того периода поанализируйте. Потом сопоставьте все это с общеизвестным фактом отдачи приказов о контрнаступлениях. А потом, милости просим, может и мнение изменится

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          • 1559 899
            ДемонВалерий 10 декабря 2019 в 16:12

            Ящерицу по пузу гладили? Вот это ХОХОЛ.

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          • 11734 1092
            ХОХОЛВалерий 10 декабря 2019 в 16:13

            Вот Вы и почитайте.
            Но только НЕ советские учебники.
            И РАЗГРОМ 1941 был продуман и организован ПАРТИЕЙ и ГШ.
            Разоружали самолёты,оствили танки без снарядов и топлива а солдат без еды и патронов.
            ВСЕ КОТЛЫ это совместные операции немцев и сталинистов.
            Как впрочем и недавно на Украине котлы это СОВМЕСТНЫЕ операции украинского ГШ и армии РФ.
            Ну итд.
            Или можете ВЕРИТЬ и гневно возмущаться не думая.
            и ЭВАКУАЦИЯ только один из пазлов в общей картине

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  • 1559 899
    Демон 10 декабря 2019 в 14:49

    “Как СССР хотел удивить США 6 тоннами хрусталя и что из этого получилось”
    обломались

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  • 6227 5441
    Валерий 10 декабря 2019 в 16:20

    Хрустальный фонтан? Да по всему СССР точеные из монолитов 2-4 метровые вазы стояли. И все Сталинского периода времени изготовления. Вождь искренне считал, что украшение мест массового пребывания народа дорогими вещами поднимает самооценку народа. Поэтому в театрах, метро, санаториях и т.д. и т.п. были и поделки из полудрагоценных минералов, и бронза, и дубовые паркеты с мебелью, и мрамор, и хрусталь. И был прав Вождь! К сожалению, после его смерти, партэлита посчитала, что эти излишества для народа излишни, достаточно им поесть и водки выпить, ну, а потом все знают чем это все закончилось в результате.

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