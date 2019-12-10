Иностранцев сократили на треть.
Правительство снижает квоту на приглашение работников из дальнего зарубежья.
В 2020 году российские работодатели могут привлечь в страну не более 105 тыс. работников из дальнего зарубежья — новая квота почти на треть меньше действующей. Большинство приглашаемых иностранцев предполагается использовать в качестве рабочих на горных и строительно-монтажных работах, а также в металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности. По словам экспертов, заметное сокращение квоты объяснятся вовсе не улучшением ситуации с нехваткой квалифицированных рабочих рук, а спадом интереса жителей дальнего зарубежья к работе в России.
Проект постановления правительства о квоте на привлечение иностранных работников вчера обсуждался на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. «Предлагается утвердить потребность в иностранных работниках на следующий год в объеме почти 105 тыс. человек»,— сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Поясним, в данном случае речь идет о работниках, которым необходима виза для въезда в РФ, трудовые мигранты из СНГ и ЕАЭС под квоту не подпадают, так как устраиваются на работу в России в упрощенном порядке — по патенту. На визовых же работников необходимо оформлять приглашения на въезд в РФ в целях осуществления трудовой деятельности и разрешения на работу — и только в рамках ежегодно устанавливаемой квоты.
Поясним, что на высококвалифицированных специалистов и на целый ряд профессий квоты не распространяются. Сейчас в перечне «бесквотных» — 80 профессий, представителей которых можно разбить на три большие группы: творческие работники (артисты цирка, балетмейстеры, корреспонденты), инженеры и управленцы-директора.
Согласно подготовленному проекту постановления, как и в 2019-м, в 2020 году большинство работников по квоте будет занято на горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах (30 тыс. человек). В металлообрабатывающую и машиностроительную промышленность планируется привлечь почти 12 тыс. человек. В Белом доме заверяют, что речь идет о квалифицированных работниках, необходимых в том числе для продолжения таких больших строек, как космодром Восточный, газопровод «Сила Сибири» и Западно-Сибирский нефтехимический комплекс глубокой переработки углеводородов.
Привлечение иностранных работников будет осуществляться преимущественно на рабочие места, требующие наличия профессиональной квалификации,— это 96,5% от потребности на 2020 год»,— сообщила Татьяна Голикова.
Сейчас квалифицированные работники (кроме рабочих, под квоту подпадают и специалисты — например, «средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности» — 4,4 тыс. человек, «специалисты в области естественных и инженерных наук» — 3,4 тыс.) из стран, у которых есть визовый режим с Россией, составляют в миграционных потоках меньшинство. По данным за первую половину 2019 года доля трудовых мигрантов из стран бывшего СССР составила 97% от всех приехавших работников. Нынешнее сокращение квоты, по словам эксперта Центра демографических исследований Высшей школы экономики Юлии Флоринской, свидетельствует о дальнейшем спаде интереса жителей дальнего зарубежья к работе в России.
Отметим, что число приезжающих в РФ (как на работу, так и с туристическими целями) граждан США и стран ЕС после 2013 года сократилось почти в два раза, в том числе из-за системы квот. Как ранее указывали эксперты Всемирного банка, российской миграционной системе, особенно в части квотирования и установления предельных допустимых долей иностранцев в экономике, необходима модернизация (подробнее см. “Ъ” от 9 октября). Однако новая «Концепция миграционной политики», вступившая в силу осенью 2018 года, подобных реформ не предполагает.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4178541
По просьбам трудящихся из дальнего зарубежья звучит легкая музыка.
Это чё? Это Серому теперь надо работать вместо таджиков?
ОбАААрзели!!!! вы эти шваи сокращения квоты… себе засуньте.
Вы квоты должны сааавсем отменить. А то, что ранее навезли – домой отправить!!! кремляди интернациональные!!!!
Приезжай сменишь таджика.
Тут забавная цифра вытанцовывается. Если рабочих из СНГ в тридцать раз больше чем с визами, а с визами сто тысяч, то без виз девять миллионов. Это так чтоб вы знали кому на Руси жить.