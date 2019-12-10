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Иностранцев сократили на треть.

18:57. 10 декабря 2019 139 просмотров 5 коммент. Опубликовал:

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Правительство снижает квоту на приглашение работников из дальнего зарубежья.

 

В 2020 году российские работодатели могут привлечь в страну не более 105 тыс. работников из дальнего зарубежья — новая квота почти на треть меньше действующей. Большинство приглашаемых иностранцев предполагается использовать в качестве рабочих на горных и строительно-монтажных работах, а также в металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности. По словам экспертов, заметное сокращение квоты объяснятся вовсе не улучшением ситуации с нехваткой квалифицированных рабочих рук, а спадом интереса жителей дальнего зарубежья к работе в России.

 

Проект постановления правительства о квоте на привлечение иностранных работников вчера обсуждался на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. «Предлагается утвердить потребность в иностранных работниках на следующий год в объеме почти 105 тыс. человек»,— сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Поясним, в данном случае речь идет о работниках, которым необходима виза для въезда в РФ, трудовые мигранты из СНГ и ЕАЭС под квоту не подпадают, так как устраиваются на работу в России в упрощенном порядке — по патенту. На визовых же работников необходимо оформлять приглашения на въезд в РФ в целях осуществления трудовой деятельности и разрешения на работу — и только в рамках ежегодно устанавливаемой квоты. 

 
На 2019 год размер этой квоты составлял 144,5 тыс. человек. Таким образом, по сравнению с действующей она сокращена на 28%.
 
 

Поясним, что на высококвалифицированных специалистов и на целый ряд профессий квоты не распространяются. Сейчас в перечне «бесквотных» — 80 профессий, представителей которых можно разбить на три большие группы: творческие работники (артисты цирка, балетмейстеры, корреспонденты), инженеры и управленцы-директора.

Согласно подготовленному проекту постановления, как и в 2019-м, в 2020 году большинство работников по квоте будет занято на горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах (30 тыс. человек). В металлообрабатывающую и машиностроительную промышленность планируется привлечь почти 12 тыс. человек. В Белом доме заверяют, что речь идет о квалифицированных работниках, необходимых в том числе для продолжения таких больших строек, как космодром Восточный, газопровод «Сила Сибири» и Западно-Сибирский нефтехимический комплекс глубокой переработки углеводородов.

Привлечение иностранных работников будет осуществляться преимущественно на рабочие места, требующие наличия профессиональной квалификации,— это 96,5% от потребности на 2020 год»,— сообщила Татьяна Голикова.

Сейчас квалифицированные работники (кроме рабочих, под квоту подпадают и специалисты — например, «средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности» — 4,4 тыс. человек, «специалисты в области естественных и инженерных наук» — 3,4 тыс.) из стран, у которых есть визовый режим с Россией, составляют в миграционных потоках меньшинство. По данным за первую половину 2019 года доля трудовых мигрантов из стран бывшего СССР составила 97% от всех приехавших работников. Нынешнее сокращение квоты, по словам эксперта Центра демографических исследований Высшей школы экономики Юлии Флоринской, свидетельствует о дальнейшем спаде интереса жителей дальнего зарубежья к работе в России.

Отметим, что число приезжающих в РФ (как на работу, так и с туристическими целями) граждан США и стран ЕС после 2013 года сократилось почти в два раза, в том числе из-за системы квот. Как ранее указывали эксперты Всемирного банка, российской миграционной системе, особенно в части квотирования и установления предельных допустимых долей иностранцев в экономике, необходима модернизация (подробнее см. “Ъ” от 9 октября). Однако новая «Концепция миграционной политики», вступившая в силу осенью 2018 года, подобных реформ не предполагает.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4178541

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