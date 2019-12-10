«Фашисты отдыхают»: Соцсети – о зверствах российских наемников в Сирии

говорят в сети, но это не доказано

Еще летом 2017 года в сети появилось видео, на котором несколько неопознанных военных зверски истязают и убивают человека. Дело происходило в Сирии, и еще тогда говорили, что этими садистами могут быть бойцы "ЧВК Вагнера", но подтверждений этому не было.

Почти два с половиной года спустя появились доказательства. Российская "Новая газета" смогла идентифицировать одного из этих людей – по данным расследования, он бывший полицейский из Ставропольского края.

Один из шутников-расчленителей из ЧВК «Вагнер» до Сирии, как выяснилось, служил на Ставрополье полицейским. Комментарии излишни.

Источник: https://ru.krymr.com/a/runet-o-zverstvah-naemnikov-v-sirii-fashisty-otdyhaut/30284582.html