«Фашисты отдыхают»: Соцсети – о зверствах российских наемников в Сирии
говорят в сети, но это не доказано
Еще летом 2017 года в сети появилось видео, на котором несколько неопознанных военных зверски истязают и убивают человека. Дело происходило в Сирии, и еще тогда говорили, что этими садистами могут быть бойцы "ЧВК Вагнера", но подтверждений этому не было.
Почти два с половиной года спустя появились доказательства. Российская "Новая газета" смогла идентифицировать одного из этих людей – по данным расследования, он бывший полицейский из Ставропольского края.
Один из шутников-расчленителей из ЧВК «Вагнер» до Сирии, как выяснилось, служил на Ставрополье полицейским. Комментарии излишни.
Источник: https://ru.krymr.com/a/runet-o-zverstvah-naemnikov-v-sirii-fashisty-otdyhaut/30284582.html
Их надо украинцами кормить чтоб злее были.
Ты Хохлятина каким образом к украинцам примазываешься?
А к Вам Дерь-мон не примазываюсь.
Жду в сторонке когда Вас скормят спецназу.
Вас путина неоределённой ориентации и скормят
он стравливает украинцев и русских,
очень хитро.опый этот ХОХОЛ
Болгар, ЛЮБЯЩИЙ РУССКОГО МИРА
ЦИТАТ ОТ ПЕЙСАТЕЛЯ:
” и еще тогда говорили, что этими садистами могут быть бойцы “ЧВК Вагнера” ”
ДОРОГОЙ ДЕБИЛ-ПЕЙСАТЕЛЬ НА ГУССКОЙ СВЕЩЕННОЙ ЗЕМЛЕ ,публикователь Демон :
-А ЕЩЕ РАНШЕ ГОВОРИЛИ , ЧТО У ВАС СЕСТРА ОТЯВЛЕННАЯ ПРОСТИТУТКА-МИНЕТЧИЙКА !
Верить , не верить ?
Надо ли вам доказывать некст 20 years –ЧТО У ВАС НЕТУ СЕСТРЫ, ЧТО ЛИ ?
Трудно мне поверить ,что вы пользуетесь своим РТОМ для еды !
Соц.сети жжут А кто их содержит?
Кремль
” А кто их содержит? ”
ФАШИНГТОНСКИЙ ОБКОМ И РЕЗАННАЯ АРАПСКАЯ ЖИДОВНЯ ИЗ НЮ-ОРКА ,САМО СОБОЙ,,,,,,,, !