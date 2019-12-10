Это политика, — Путин о жестоком решении WADA по российскому спорту

Президент России Владимир Путин уверен, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России было вынесено исходя из соображений политической заинтересованности.

К тому же, решение отстранить сборную России на 4 года от участия в Олимпиадах и Паралимпиадах противоречит Олимпийской хартии.

По мнению российского лидера, любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.

«Так повелось еще со времен римского права <…> Наказания не могут носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения — и все это понимают. Я думаю, что специалисты WADA это тоже понимают», — ответил президент России на соответствующий вопрос журналистов в ходе пресс-конференции по итогам саммита «нормандской четвёрки» в Париже.

Владимир Путин также отметил, что подобные решения о коллективных наказаниях лишний раз доказывают, что в их основе лежит не забота о чистоте мирового спорта, а «соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющие».

По мнению российского лидера, решение WADA в отношении России противоречит самой олимпийской хартии, а поэтому у Москвы есть все основания подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

«То, что лежит на поверхности и что я вижу сразу — нет претензий к российскому Олимпийскому национальному комитету, а если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Такова олимпийская хартия», — пояснил Путин.

Российский президент добавил, что решение исполкома WADA ещё необходимо проанализировать.

«Нужно, чтобы всё это проанализировали специалисты, юристы и со знанием дела разговаривали с нашими партнерами», — уверен президент РФ.

Напомним, ранее «Русская Весна» сообщала о том, что в понедельник исполком WADA единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию и отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. Сообщается, что допуск получат только «чистые» российские спортсмены, которые вынуждены будут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

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