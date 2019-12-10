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Это политика, — Путин о жестоком решении WADA по российскому спорту

13:18. 10 декабря 2019 219 просмотров 10 коммент. Опубликовал:
Это политика, — Путин о жестоком решении WADA по российскому спорту | Русская весна

Президент России Владимир Путин уверен, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России было вынесено исходя из соображений политической заинтересованности.

К тому же, решение отстранить сборную России на 4 года от участия в Олимпиадах и Паралимпиадах противоречит Олимпийской хартии.

По мнению российского лидера, любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.

«Так повелось еще со времен римского права <…> Наказания не могут носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения — и все это понимают. Я думаю, что специалисты WADA это тоже понимают», — ответил президент России на соответствующий вопрос журналистов в ходе пресс-конференции по итогам саммита «нормандской четвёрки» в Париже.

Владимир Путин также отметил, что подобные решения о коллективных наказаниях лишний раз доказывают, что в их основе лежит не забота о чистоте мирового спорта, а «соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющие».

По мнению российского лидера, решение WADA в отношении России противоречит самой олимпийской хартии, а поэтому у Москвы есть все основания подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

«То, что лежит на поверхности и что я вижу сразу — нет претензий к российскому Олимпийскому национальному комитету, а если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Такова олимпийская хартия», — пояснил Путин.

Российский президент добавил, что решение исполкома WADA ещё необходимо проанализировать.

«Нужно, чтобы всё это проанализировали специалисты, юристы и со знанием дела разговаривали с нашими партнерами», — уверен президент РФ.

Напомним, ранее «Русская Весна» сообщала о том, что в понедельник исполком WADA единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию и отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. Сообщается, что допуск получат только «чистые» российские спортсмены, которые вынуждены будут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1575965403

Метки: Новости

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10 Комментариев » Оставить комментарий


  • 11734 1092
    ХОХОЛ 10 декабря 2019 в 13:55

    Это ЭКОНОМИКА Владимир Владимирович.
    Это ДЕНЕШКИ…..
    А политика вторична ))
    У Вы-то знаете что Россия в год ЗАПАДУ на МОК на клюшки на разрешённую ХИМИЮ итд выкидывает по одному ” Крымскому мосту”
    Одна из труб СП только на ЭТО и работает.
    Чтоб купить ТАМ обувь АДИДАС или винтовки и лыжи для биатлона

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    2
    • 12447 8869
      ВладимирХОХОЛ 10 декабря 2019 в 14:35

      Обизян,да ему по хрен.

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      -1
    • 5108 3790
      маринаХОХОЛ 10 декабря 2019 в 15:17

      Он добрый шпион и доиграет свою роль до конца,а потом придет злой шпион и будет методом любимого Сталина оберегать всех партнеров.И выхода ни какого нет ,ибо дорвавшийся до власти ,денег,яхт, вилл,кучи молодых тел ,готов ,чтобы не лишиться этого положить миллионы народа.И ничего ,народ все забывает потом ,памятники Эльцину стоят и охраняются ,памятники Солже Ницину тоже ,и вот по Ю. Лужкову готовы плакать.И как всегда они же выбрали альтернативу , от которой только помыслишь страшно.Вот так ,бережем ,что есть и размышляем о смысле жизни.В нете напечатано письмо -прощание с родными ,выбросившегося из окна зам.губернатора Тамбова,так он уверяет ,что счастье не в деньгах,они погубили в нем человека и он стал д—мом.

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      1
      • 1559 899
        Демонмарина 10 декабря 2019 в 15:20

        Он добрый, денежки себе на Запад копит, добрячок.

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        0
      • 11734 1092
        ХОХОЛмарина 10 декабря 2019 в 15:23

        Вы забыли ” Я устал я Мухожук ” ))
        Иди Бая-Назара который тоже свинтил в тину.
        А памятник Ельцину надо сделать двойной.
        В обнимку с Диоклетиантом ))
        А прехом пусть будет Ургант.
        Он и умный и смешной и с Зе договорится ))
        Фишечки,шуточки,штучечки…
        И фейковая политика и тот БРЕД который нам льют в уши будет хоть весёлым.

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        1
        • 5108 3790
          маринаХОХОЛ 10 декабря 2019 в 16:12

          В этом что-то есть,а может Галкина подсунут,его уже начали готовить в ГД,он уже критикует даже власть.И все будут смеяться и дружить,ибо у них ничего не будет больше ,т.е. не о чем беспокоиться..
          “Понимая, что только личное участие в решении многочисленных стратегических задач укрепления границ империи обеспечит успех и ему одному не справиться с такой масштабной нагрузкой, Диоклетиан назначает второго цезаря – своего близкого друга Максимиана. Максимиан отправился защищать Галлию от германцев, а сам Диоклетиан решал имперские задачи в Малой Азии и Европе, защитил линию Дуная (Дакию) от нападения сарматов и сохранил провинцию Рецию (дальние восточные германские земли).

          В начале 291 года Диоклетиан вместе с Максимианом, назвав себя августами, избирают еще двух цезарей для обеспечения личной жесткой обратной связи по контролю границ огромной Римской империи. Ими стали Констанций Хлор и Галерий Макимиан, причем императоры тетрархии объединили свои семьи также тесными родственными связями. Разделение империи на четыре части было не раздроблением, а мудрым распределением функций по управлению между верными сторонниками. Схема Диоклетиана сработала, показав впоследствии свою реальную эффективность. Во главе же всей империи, номинально, по-прежнему находился сам Диоклетиан.””-АПЛОДИСМЕНТЫ.Кто не верит ,что 20,12,2019 будет подписан Договор?

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          1
  • 23013 20081
    Вячеслав 10 декабря 2019 в 15:18

    А чего щёки-то надувать? Спортсменам родина – по уху – им только бабло подавай… Вон сколько уже их за рубеж умотало… Если уж так приспичило, то надо организовать для них Спартакиады народов России – аналог спартакиад в СССР… И результаты у спортсменов будут, и материально обогатятся…

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