Будущий глобальный мир на примере поражения России от WADA

Как уже говорилось ранее, противник нашел у России одно уязвимое место и теперь будет долбить по нему, сколько хватит сил. Причем без ядерных ракет, десантов иностранной морской пехоты или табунов каких-нибудь тайных супераагентов. Наоборот, наступление пойдет открыто и цинично. С широким использованием “наших же собственных людей”.

Что какие-то там в общем мало кому известные люди за бугром в WADA решили отстранить Россию на четыре года (а по факту – на восемь лет) от участия в Олимпийских играх – в общем не удивительно.

Многие ли из вас понимают причины и знают историю жестокого противостояния тутси и хуту в Африке? А сколько человек без подсказки гугла сходу могут показать границы ареалов их проживания? А ведь только в одной Руанде в 1994 году в течение трех месяцев в этническом конфликте было убито около миллиона тутси. Я это к тому, что мы для западных джентльменов точно такие же папуасы, разве что живущие не в Африке, а где-то к востоку от линии Финляндия – Польша – Украина.

Но вот когда оппортунистические и пораженческие взгляды публично высказывает гражданка России, по совместительству заместитель директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, это, что называется, важный значимый репер. Он служит прекрасным примером той версии будущего, к которой стремились глобалисты, и где частные корпорации должны были обрести публичную власть, равную любому государству.

Если посмотреть внимательно, что в сущности случилось? У России произошел принципиальный конфликт с Международным олимпийским комитетом. Россия это кто? Государство. А МОК это кто? Частная международная корпорация. Международная в том смысле, что ее деятельность охватывает все страны мира. Частная – потому что ее никто не выбирал и никакими народными референдумами ни на что не уполномочивал. Что нисколько не мешает ей иметь миллиардный бизнес, основанный якобы на чистом спорте высоких достижений.

Как следует из доклада об итогах финансовой деятельности совокупная выручка МОК за 2018 год составила 2,205 млрд долларов. Она сложилась из продаж символики и прав ее использования на сторонних товарах, продаж прав на трансляцию олимпийских мероприятий, а также взносов стран – членов МОК.

Например, только по линии Минспорта Россия на олимпийский спорт тратит от 46,7 до 80,7 млрд рублей ежегодно. Еще примерно столько же привлекается из местных бюджетов, а также формируется взносами частных спонсоров. И хотя половина денег уходит на финансирование программ по подготовке спортсменов и местной инфраструктуры (например, строительство и ремонт стадионов), вторая половина фактически достается МОК через ее региональные структуры. В том числе – национальные олимпийские комитеты, фактически являющиеся ее территориальными филиалами. Кстати, структура РУСАДА финансируется тоже из этих денег.

Впрочем, 2018 год вышел не слишком доходным. Всего 165 млн долларов чистой прибыли. Период 2013 – 2016 годов был куда сытнее. Тогда борцам за чистый спорт удалось заработать 5,7 млрд. Однако проблемы в происходящем руководство МОК не видит. Свое финансовое положение они считают более чем стабильным.

И действительно, а с чего бы им переживать? Даже якобы очень патриотичные спортсмены “санкционированных стран” вполне нормально идут выступать на Олимпиадах под белым флагом “международного спорта” лишь бы попасть туда хоть тушкой, хоть чучелком. А зрители из этих стран все равно смотрят репортажи и “болеют за наших”, тем самым обеспечивая рекламную привлекательность эфира, что в конечном счете превращается в стабильный поток звонкой монеты. В карман частной корпорации.

Этот бизнес тем более прекрасен, что он фактически легально стоит вне любых юридических норм и международных правил. Кривобокость и тенденциозность обвинения WADA против России известно широко и подробно. Однако это им не помешало вынести обвинительный вердикт. Формально мы конечно можем подать апелляцию в спортивный арбитраж, но он тоже является структурой МОК, такой же как и WADA, откровенная политическая мотивированность решения которой видна даже слепому.

Таким образом мы имеем наглядный пример того, как государство растаптывается частной корпорацией. Просто потому что потому. Потому что ей так хочется и она сделать это может. И, откровенно говоря, хочет, так как отстранение российской сборной от серии ближайших больших игр гарантированно даст дополнительный приток рекламных денег. По целому ряду наиболее востребованных у аудитории дисциплин (легкая и тяжелая атлетика, вольная борьба, гимнастика, биатлон и так далее) русские традиционно выставляют сильнейшую команду, раз за разом занимающую призовые места. Стало быть без них шансы добиться успеха у прочих сильно увеличиваются. Что усиливает интригу, а значит повышает смотрибельность.

И это все, прошу заметить, имеет место быть в условиях, когда институт государства покамест остается главным, а частный бизнес, даже очень крупный, – ему безоговорочно подчиненным. В том смысле, что именно государства устанавливают правила для корпораций и контролируют их исполнение, а не наоборот. Тем не менее в ряде случаев становится непонятным, приснопамятный Григорий Родченков или упомянутая выше Маргарита Пахноцкая чьими гражданами являются? Российского государства или частной корпорации, хорошо зарабатывающей в области спорта?

А самое главное, что точно таким же образом “самостоятельно устанавливать правила” желают абсолютно все ТНК. Это тот самый мир, к достижению которого стремились и продолжают стремиться все глобалисты. Они наивно думаю, что он должен стать заведомо лучше нынешнего. Хотя уже прекрасно видно, насколько сильно они ошибаются.

Александр Запольскис

Источник: http://voicesevas.ru/news/48754-buduschiy-globalnyy-mir-na-primere-porazheniya-rossii-ot-wada.html