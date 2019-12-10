Большой саммит с маленькими результатами

Как и ожидалось, больших прорывов саммит "Нормандской четверки" в Париже не принес. Его основной посыл – стороны договорились договариваться дальше. Причины столь незначительных результатов достаточно очевидный – главный игрок в лице США просто не участвует в этих переговоров.По сути, главным достижением саммита была договоренность, что через 4 месяца он будет повторен, что автоматически означает, что война продлевается еще на 4 месяца. Как раз к тому моменту, когда исполнится год с момента избрания Зеленского под обещания принести мир. Как види, год пройдет, а мир не наступит. Люди всегда будут глупенькими жертвами обмана и далее по тексту…1. Договорились поменять всех на всех до конца года. По сути это очередная попытка выполнить хотя бы один из пунктов Минских соглашений.Так как существуют серьезные проблемы с списками, особенно относительно тех, кто сидит на Украине, уверен, что и после нового года проблема удерживаемых лиц не исчезнет.2. По транзиту газа договоренностей нет. Договорились договариваться дальше.3. Отвода войск не будет, Украина не хочет отводить войска.4. Украина хочет назад границу и выборы по украинским законам, Россия как обычно призывает выполнять Минск-2 и вести переговоры с ЛДНР.5. Формулу "Штайнмайера" (и фактически Минск-2) должны как-то впихнуть в законодательство Украины (что выглядит маловероятным, тем более что Зеленский заявляет о несогласии с пунктами Минска-2). Россия и Германия настаивают на пролонгации закона об "особом статусе Донбасса", потому что без него Минск-2 якобы не выполним, хотя и с ним он тоже не выполним.6. Должны придумать еще 3 пункта, где на камеру будут разводить войска до апреля 2020, там где разводить не будут, война будет продолжаться как обычно.7. Крым фактически не обсуждался. но там собственно и обсуждать нечего.8. Будет новое "новогоднее" перемирие до конца года, которое конечно же ни одного дня выполняться не будет. Как обычно.1. Россия отрицает свою причастность к убийству чеченско-грузинского боевика на территории Германии.2. По поводу WADA и бана российского большого спорта будут судиться, чтобы сборные могли выступать под российским флагом.К следующему саммиту Зеленский подойдет с изрядно просевшим рейтингом, а количество граждан РФ проживающих на Донбассе еще больше увеличится. Само собой с обеих сторон до апреля погибнет как минимум несколько десятков человек.PS. После саммита в Париже Лавров отправился в Вашингтон на переговоры с Трампом и Помпео.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5486662.html