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Большой саммит с маленькими результатами

03:10. 10 декабря 2019 182 просмотра Один комментарий Опубликовал:


Как и ожидалось, больших прорывов саммит "Нормандской четверки" в Париже не принес. Его основной посыл – стороны договорились договариваться дальше. Причины столь незначительных результатов достаточно очевидный – главный игрок в лице США просто не участвует в этих переговоров.

По сути, главным достижением саммита была договоренность, что через 4 месяца он будет повторен, что автоматически означает, что война продлевается еще на 4 месяца. Как раз к тому моменту, когда исполнится год с момента избрания Зеленского под обещания принести мир. Как види, год пройдет, а мир не наступит. Люди всегда будут глупенькими жертвами обмана и далее по тексту…

По остальным пунктам:

1. Договорились поменять всех на всех до конца года. По сути это очередная попытка выполнить хотя бы один из пунктов Минских соглашений.
Так как существуют серьезные проблемы с списками, особенно относительно тех, кто сидит на Украине, уверен, что и после нового года проблема удерживаемых лиц не исчезнет.
2. По транзиту газа договоренностей нет. Договорились договариваться дальше.
3. Отвода войск не будет, Украина не хочет отводить войска.
4. Украина хочет назад границу и выборы по украинским законам, Россия как обычно призывает выполнять Минск-2 и вести переговоры с ЛДНР.
5. Формулу "Штайнмайера" (и фактически Минск-2) должны как-то впихнуть в законодательство Украины (что выглядит маловероятным, тем более что Зеленский заявляет о несогласии с пунктами Минска-2). Россия и Германия настаивают на пролонгации закона об "особом статусе Донбасса", потому что без него Минск-2 якобы не выполним, хотя и с ним он тоже не выполним.
6. Должны придумать еще 3 пункта, где на камеру будут разводить войска до апреля 2020, там где разводить не будут, война будет продолжаться как обычно.
7. Крым фактически не обсуждался. но там собственно и обсуждать нечего.
8. Будет новое "новогоднее" перемирие до конца года, которое конечно же ни одного дня выполняться не будет. Как обычно.

Из прочего.

1. Россия отрицает свою причастность к убийству чеченско-грузинского боевика на территории Германии.
2. По поводу WADA и бана российского большого спорта будут судиться, чтобы сборные могли выступать под российским флагом.

К следующему саммиту Зеленский подойдет с изрядно просевшим рейтингом, а количество граждан РФ проживающих на Донбассе еще больше увеличится. Само собой с обеих сторон до апреля погибнет как минимум несколько десятков человек.

PS. После саммита в Париже Лавров отправился в Вашингтон на переговоры с Трампом и Помпео.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5486662.html

Метки: война на украине, донбасс, Зеленский, макрон, Меркель, нормандский формат, Париж, Путин, сурков, Франция

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