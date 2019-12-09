Хрень в эфире, Газ подорожает, Засада от вада // Галопом по Европам #124
В этом выпуске:
- ВАДА не сжалилось. Исполком агентства наказал Россию за манипуляцию данными московской антидопинговой лаборатории;
- Эпоха низких цен на газ в России заканчивается;
- “Сообщество потребителей энергии”, созданное олигархами, спорит с Минэнерго, которое заявило, что в России тарифы для предприятий ниже, чем в Европе;
- Опубликован рейтинг крупнейших продавцов оружия в мире;
- Автоваз выкупает Ниву у Дженерал Моторс;
- Сбербанк в ноябре раздал гражданам кредитов на 323 миллиарда рублей;
- Мосгорсуд разморозил активы экс-министра и олигарха Абызова;
- Свердловская область готовится перевести “Скорую помощь” на аутсорсинг;
- А в Магнитогорске сотрудники скорой вышли на пикет против унизительной зарплаты;
- Американский генерал Таунсед, возглавляющий африканское командование, заявил что российские ЧВК мешают мирному урегулированию в Ливии;
- КНДР продолжает дразнить США рождественским подарком, который Вашингтон получит, если не будет срочного прорыва на переговорах по разоружению.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам