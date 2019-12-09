Вассерман дал совет Зеленскому

Политический консультант, аналитик Анатолий Вассерман рассказал радио Sputnik, какому “естественному процессу” он советует не препятствовать президенту Украины Владимиру Зеленскому перед стартом парижской встречи в “нормандском формате”.

В понедельник 9 декабря в Париже впервые за последние три года пройдет саммит глав государств в “нормандском формате”. Президенты России, Украины, Германии и Франции обсудят урегулирование ситуации в Донбассе, предполагается, что переговоры будут длиться не менее трех часов.

“Боюсь, что мой совет ему (Зеленскому — Sputnik) не понравится. Потому что все, чего я желаю Украине со всеми ее руководителями, это скорейшее воссоединение с остальной Россией”, ― говорит Вассерман.

“Дело в том, что громадное большинство граждан Украины ― русские, чтобы там ни писалось в анкетах и опросах, и это установлено вполне надежными косвенными методами. А косвенные в таких случаях надежнее прямых. И именно поэтому, удержание Украины отдельно от остальной России бьет по интересам этого громадного большинства граждан”, – утверждает Вассерман.

“Я желаю Украине наискорейшего воссоединения, ну а Зеленскому желаю не препятствовать этому естественному процессу”, — резюмирует политический консультант.