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Вассерман дал совет Зеленскому

21:00. 9 декабря 2019 57 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Политический консультант, аналитик Анатолий Вассерман рассказал радио Sputnik, какому “естественному процессу” он советует не препятствовать президенту Украины Владимиру Зеленскому перед стартом парижской встречи в “нормандском формате”.

В понедельник 9 декабря в Париже впервые за последние три года пройдет саммит глав государств в “нормандском формате”. Президенты России, Украины, Германии и Франции обсудят урегулирование ситуации в Донбассе, предполагается, что переговоры будут длиться не менее трех часов.

“Боюсь, что мой совет ему (Зеленскому — Sputnik) не понравится. Потому что все, чего я желаю Украине со всеми ее руководителями, это скорейшее воссоединение с остальной Россией”, ― говорит Вассерман.

“Дело в том, что громадное большинство граждан Украины ― русские, чтобы там ни писалось в анкетах и опросах, и это установлено вполне надежными косвенными методами. А косвенные в таких случаях надежнее прямых. И именно поэтому, удержание Украины отдельно от остальной России бьет по интересам этого громадного большинства граждан”, – утверждает Вассерман.

“Я желаю Украине наискорейшего воссоединения, ну а Зеленскому желаю не препятствовать этому естественному процессу”, — резюмирует политический консультант.

Источник: https://vassermans.ru/com/vasserman-dal-sovet-zelenskomu/

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 6916 6270
    Stelm 9 декабря 2019 в 21:36

    Уважаемый мозг России Вассерман туда же…в политику. Тут не Зеленскому надо советовать,а хозяевам. Втюхал бы Трампу свой чудо-обогреватель для начала. А если бы прокатило,то и по-поводу Украины начал бы советовать…)

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