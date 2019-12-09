Сводки от ополчения Новороссии 09 декабря 2019

Как сообщала «Русская Весна», 1 декабря на территории ДНР была уничтожена украинская диверсионная группа из состава подразделения «Альфа» СБУ.

Имевшийся у диверсантов набор дорогостоящего вооружения и снаряжения иностранного производства подробно разобрал офицер пресс-службы Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань.

Почти вся экипировка, включая бронежилеты, которая была захвачена, произведена британской компанией Warrior Assаult Systems.

Дмитрий демонстрирует влагозащитный костюм, который используется в американской армии, американский так называемый трехдневный рейдовый рюкзак, который рассчитан на непродолжительные вылазки, хорошо подготовленную аптечку, собранную со знанием дела и по натовским стандартам.

Отдельно эксперт остановился на шлемах и объяснил, зачем диверсанты вообще взяли их с собой.

Стоит отметить, что среди боеприпасов к снайперским винтовкам обнаружены патроны с экспансивными пулями, которые запрещены к применению международными конвенциями.

Напомним, 7 декабря Армия ДНР передала Украине тело уничтоженного спецназовца «Альфы».

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