Сводки от ополчения Новороссии 09 декабря 2019
- 10:12 Юнармейцы Луганской Народной Республики.
- 09:13 Натовская снаряга на тысячи долларов: обзор экипировки уничтоженных в ДНР СБУшников (ВИДЕО).
- 03:30 ВСУ на Донбассе «атакуют себя биологическим оружием»: бригада на карантине — сводка.
Юнармейцы Луганской Народной Республики
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Натовская снаряга на тысячи долларов: обзор экипировки уничтоженных в ДНР СБУшников (ВИДЕО)
Как сообщала «Русская Весна», 1 декабря на территории ДНР была уничтожена украинская диверсионная группа из состава подразделения «Альфа» СБУ.
Имевшийся у диверсантов набор дорогостоящего вооружения и снаряжения иностранного производства подробно разобрал офицер пресс-службы Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань.
Почти вся экипировка, включая бронежилеты, которая была захвачена, произведена британской компанией Warrior Assаult Systems.
Дмитрий демонстрирует влагозащитный костюм, который используется в американской армии, американский так называемый трехдневный рейдовый рюкзак, который рассчитан на непродолжительные вылазки, хорошо подготовленную аптечку, собранную со знанием дела и по натовским стандартам.
Отдельно эксперт остановился на шлемах и объяснил, зачем диверсанты вообще взяли их с собой.
Стоит отметить, что среди боеприпасов к снайперским винтовкам обнаружены патроны с экспансивными пулями, которые запрещены к применению международными конвенциями.
Напомним, 7 декабря Армия ДНР передала Украине тело уничтоженного спецназовца «Альфы».
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ВСУ на Донбассе «атакуют себя биологическим оружием»: бригада на карантине — сводка
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
За прошедшие сутки зафиксирован один обстрел по территории ЛНР со стороны ВСУ.
На дебальцевском направлении с позиций 59-й бригады ВСУ подвергся обстрелу район н. п. Логвиново. Всего по территории Республики было выпущено более двадцати различных боеприпасов.
Украинские каратели продолжают размещать вооружение и военную технику в жилых массивах населенных пунктов на территории подконтрольной Украине, тем самым подвергая опасности жизни мирных жителей.
В жилых кварталах н. п. Золотое зафиксировано четыре БТР-70, принадлежащие 72-й бригаде ВСУ.
В н. п. Попасная так же отмечается наличие одной БМП 72-й бригады ВСУ.
Данная информация также подтверждается отчетом СММ ОБСЕ.
Командование ВСУ продолжает привлекать иностранные СМИ в зону проведения так называемой «ООС» для съемок провокационных постановочных видеосюжетов с целью обвинения Народной милиции ЛНР в несуществующих обстрелах.
Так, по данным нашего источника в штабе оперативно-тактической группировки «Север», 5 декабря в зону ответственности 72-й и 59-й бригад прибыли группы журналистов американских СМИ ТРК «Curret Time» и «Радио Свобода», координацию работы осуществляет пресс-служба штаба «ООС».
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Мы продолжаем отмечать низкий уровень морально-психологического состояния военнослужащих в соединениях и частях ВСУ, находящихся в зоне проведения так называемой «ООС».
Так, по данным нашего источника в штабе ОТГ «Север», 7 декабря в 46-ю бригаду ВСУ прибыла группа сотрудников ВСП для проведения следственных мероприятий по факту самовольного оставления части военнослужащим бригады с личным оружием и боеприпасами. Выявлено отсутствие автомата АК-74 и более двухсот патронов калибром 5,45 мм.
Кроме того, в одном из подразделений 46-й бригады сотрудниками ВСП установлен факт хищения двух приборов ночного видения. Также выявлена недостача 40 бронежилетов и кевларовых шлемов.
Кроме того, по результатам проведенного медицинского освидетельствования военнослужащих ОТГ «Север», командующим группировки было принято решение на проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных и вирусных заболеваний, в том числе гепатита, среди военнослужащих соединений и частей в зоне ответственности ОТГ «Север».
В связи с самым плохим положением дел в данном вопросе в 46-й бригаде в подразделения бригады отправлены группы санитарно-эпидемиологической службы для проведения обработки помещений, мест проживания и приема пищи. Также ожидается прибытие комиссии офицеров тыла штаба группировки для проверки состояния оборудования для приготовления пищи, а также качества питьевой воды. В подразделениях бригады введен карантин.
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