Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 09 декабря 2019
- 16:36 Турецкие правоохранители разогнали акцию феминисток.
- 10:33 Израиль тренирует войска Хафтара.
- 06:00 Сирия: важная операция российского и турецкого командующих вместе со спецназом (ФОТО).
Турецкие правоохранители разогнали акцию феминисток
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Израиль тренирует войска Хафтара
Еще об одном участнике клуба "друзей Хафтара", который на плакате https://colonelcassad.livejournal.com/5482914.html не засветился.
Израиль тренирует войска Хафтара
По сообщению сайта New Arab со ссылкой на ливийские и египетские источники, произошла важная встреча между Халифой Хафтаром и представителями спецслужб из Израиля.
Источники сообщили, что встречи Хафтара состоялись с представителями израильской разведки (Моссад), которые в итоге закончилась поразтельным сотрудничеством в области безопасности между двумя сторонами по обучению сил Хафтара в партизанской войне израильскими офицерами, которые прибыли в Ливию по согласованию с Египтом в период с августа по сентябрь этого года. ,
Израильские офицеры обучили специальное подразделение войск Хафтара, которые проводят наступление на Триполи.
Обучение началось после того, как войскам Хафтара пришлось изменить стратегию ведения боевых действий на окраине Триполи против сил ливийской армии под командованием правительства президентского совета. Они хотели сделать это уличной борьбой или партизанской войной, чтобы быстрее проникнуть в Триполи.
Источники сообщили, что встреча между Хафтаром и израильскими офицерами была не первой в своем роде, поскольку аналогичная встреча была проведена в одной из столиц, которые посетил Хафтар, однако недавняя встреча была первой, проведенной на ливийской земле.
Перед этим откровением министр иностранных дел временного правительства Абдельхади Лахвейдж заявил израильской газете «Маарив», что его правительство желает нормализовать отношения с Тель-Авивом после решения палестинского вопроса
https://www.libyaobserver.ly/news/report-israeli-officers-trained-group-haftars-forces-libya – цинк
Иронично, но аналогичная схема работала и в Йеменской войне.
Тогда спецслужбы ОАЭ договорились с Моссадом, что Израиль обеспечит тренировку наемников для штурма Ходейды.
Тренировки происходили на территории Израиля в пустыне Негев, а сами наемники летом 2018 года приняли активное участие в штурме Ходейды под присмотром израильских инструкторов
Эти подразделения были брошены на штурм вдоль побережья, когда после неудачи с взятием терминалов аэропорта Ходейды, было принято решения обойти его вдоль моря и штурмовать городские кварталы в лоб.
Попытки эти закончились также ничем, и наемники подготовленные Израилем выступили прямо скажем неудачно.
Через год эта история повторяется в Ливии, только вместо ОАЭ теперь Хафтар, а вместо Ходейды Триполи. Можно предположить, что с учетом прежнего сотрудничества по Йемену и текущей роли ОАЭ в снабжении войск Хафтара оружием и техникой, эмиратчики сыграли непоследнюю роль в этих договоренностях.
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Сирия: важная операция российского и турецкого командующих вместе со спецназом (ФОТО)
Командующий российской группировкой войск в Сирии и начальник координационного центра ВС Турции совершили совместное патрулирование трассы М-4 и проинспектировали выполнение достигнутых в Сочи соглашений. Бойцы ССО двух стран обеспечивали безопасность делегации.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
В рамках реализации договоренностей согласно Меморандуму о взаимопонимании по ситуации в Сирии между Российской Федерацией и Турецкой Республикой российской и турецкой стороной был выполнен большой комплекс мероприятий, направленный на стабилизацию обстановки на севере Сирии.
В частности, был осуществлен вывод подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, на постоянной основе проводится совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы, а район операции «Источник мира» между Тель-Абьядом и Рас Аль Айном «заморожен» в своих прежних границах. Усилия Москвы и Анкары позволили избежать осложнений на линии соприкосновения турецких и сирийских войск и не допустить эскалации конфликта.
Ключевое место в российско-турецких договорённостях занимает вопрос контроля стратегической трассы М-4 Алеппо — Хасеке. Расположение и значение автомагистрали настолько велико, что все стороны понимают важность закрепления статуса контроля этой трассы. На данный момент М-4 является некой границей, разделяющей подконтрольную Турции территорию операции «Источник мира» и районы, занятые курдскими Сирийскими демократическими силами.
Мнение России о том, что контроль над трассой должно осуществлять официальное правительство Сирии за счет своих войск при поддержке российских ВКС и военной полиции, нашло свое понимание как среди турецкого, так и курдского руководства. Данное положение было реализовано практически, и от трассы М-4 были отведены как курдские отряды самообороны, так и турецкие подразделения, включая и подконтрольные Анкаре отряды Сирийской национальной армии.
В целях закрепить достигнутые договорённости командующий группировкой войск (сил) Вооружённых сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Александр Чайко и начальник координационного центра дивизионный генерал Вооруженных сил Турции Эрхан Узун провели инспекцию трассы М-4, совершив совместную поездку по маршруту Айн-Иса — Телль-Тамер и проконтролировали отвод войск, определили места выставления постов контроля за трассой, проконтролировали разминирование элеваторов в районе Алия, Тель-Тамер, а также запуск электроподстанции Мабрука.
Отметим, что безопасность мероприятия обеспечивали бойцы спецназа Сил специальных операций Вооружённых сил двух стран.
В результате поездки стороны остались удовлетворены реализацией договоренностей и выразили уверенность в том, что совместная и слаженная работа приведет к стабилизации обстановки на севере Сирии и принесет мир на эту многострадальную землю.
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