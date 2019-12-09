Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 09 декабря 2019

Командующий российской группировкой войск в Сирии и начальник координационного центра ВС Турции совершили совместное патрулирование трассы М-4 и проинспектировали выполнение достигнутых в Сочи соглашений. Бойцы ССО двух стран обеспечивали безопасность делегации.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

В рамках реализации договоренностей согласно Меморандуму о взаимопонимании по ситуации в Сирии между Российской Федерацией и Турецкой Республикой российской и турецкой стороной был выполнен большой комплекс мероприятий, направленный на стабилизацию обстановки на севере Сирии.

В частности, был осуществлен вывод подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, на постоянной основе проводится совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы, а район операции «Источник мира» между Тель-Абьядом и Рас Аль Айном «заморожен» в своих прежних границах. Усилия Москвы и Анкары позволили избежать осложнений на линии соприкосновения турецких и сирийских войск и не допустить эскалации конфликта.

Ключевое место в российско-турецких договорённостях занимает вопрос контроля стратегической трассы М-4 Алеппо — Хасеке. Расположение и значение автомагистрали настолько велико, что все стороны понимают важность закрепления статуса контроля этой трассы. На данный момент М-4 является некой границей, разделяющей подконтрольную Турции территорию операции «Источник мира» и районы, занятые курдскими Сирийскими демократическими силами.

Мнение России о том, что контроль над трассой должно осуществлять официальное правительство Сирии за счет своих войск при поддержке российских ВКС и военной полиции, нашло свое понимание как среди турецкого, так и курдского руководства. Данное положение было реализовано практически, и от трассы М-4 были отведены как курдские отряды самообороны, так и турецкие подразделения, включая и подконтрольные Анкаре отряды Сирийской национальной армии.

В целях закрепить достигнутые договорённости командующий группировкой войск (сил) Вооружённых сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Александр Чайко и начальник координационного центра дивизионный генерал Вооруженных сил Турции Эрхан Узун провели инспекцию трассы М-4, совершив совместную поездку по маршруту Айн-Иса — Телль-Тамер и проконтролировали отвод войск, определили места выставления постов контроля за трассой, проконтролировали разминирование элеваторов в районе Алия, Тель-Тамер, а также запуск электроподстанции Мабрука.

Отметим, что безопасность мероприятия обеспечивали бойцы спецназа Сил специальных операций Вооружённых сил двух стран.

В результате поездки стороны остались удовлетворены реализацией договоренностей и выразили уверенность в том, что совместная и слаженная работа приведет к стабилизации обстановки на севере Сирии и принесет мир на эту многострадальную землю.

Читайте также: «Спрятались»: Аэроразведка обнаружила интересное у объекта турецкой армии в Сирии (ФОТО)