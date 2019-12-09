Рассекречен «ядерный чемоданчик» президента

В первые истории на видео попал знаменитый «ядерный чемоданчик». Одно из самых важных и в тоже время загадочных устройств показали в том числе на федеральных каналах России. При первом взгляде сложно поверить, что такое простое и на первый взгляд невзрачное устройство является инструментом, способным определить судьбу всего мира и дальнейшую историю человечества (или скорее ее отсутствие).

В центре у Ельцина лежит ненастоящий ЯЧ. /Фото: politika-v-rashke.ru.

«Ядерный чемоданчик» — это устройство, хранящее в себе коды управления ядерным арсеналом России. На самом деле приспособление называется «Казбек» и является автоматизированной системой управления с абонентским терминалом. Сконструирован «Ядерный чемоданчик» был еще во времена Советского Союза на базе НИИАА под руководством Н.А. Девятина и В.С. Семенихина. Введена в эксплуатацию система «Казбек» была в 1983 году.

Вот настоящий чемоданчик. /Фото: vif2ne.org.

На самом деле в стране всегда есть несколько ядерных чемоданчиков. Все они находятся у разных людей. Первый у Верховного главнокомандующего вооруженными силами России, на данный момент это президент Владимир Путин. Второй (резервный) чемоданчик находится при министре обороны страны. Третий – у начальника Генерального штаба. Помимо этого, имеется еще несколько резервных чемоданчиков с системой «Казбек», которые хранятся по всей стране в разных местах. Знают о них только посвященные в вопрос.

Любопытно, что кнопка запуска – белая. /Фото: popmech.ru.

Каждый ЯЧ переносится высокопоставленным офицером в закрытом состоянии. Ключ от «Казбека» носит еще один офицер, который также является оператором системы. Оба военнослужащих принадлежат к войскам связи (в большинстве случаев), но при этом носят форму военно-морского флота РФ. Внешне чемоданчик с «Казбеком» выглядит как обычный портфель-дипломат и ничем не примечателен.

Одна из многих неприметных сумок в свите президента. /Фото: avax.news.

В США не чемоданчик, а «ядерный футбол»

В Америке ядерный чемоданчик появился в конце пятидесятых (во время президентства Дуайта Эйзенхауэра) и, строго говоря, на чемоданчик не очень-то похож. Нынешний вид он приобрел при Кеннеди: это округлая пуленепробиваемая сумка. Американцы называют ее Nuclear Football, но переводчики справедливо решили, что «ядерный чемоданчик» звучит намного приемлемее, чем загадочный «ядерный футбол». Тем более, в СССР и в России ядерный чемоданчик действительно выглядит как «дипломат». Появился он позже, чем американский: разрабатывать его начали для Брежнева, но пожилой генсек не дожил до воплощения идеи в жизнь и первым лидером СССР с ядерным чемоданчиком стал Константин Черненко.

Nuclear Football

Источник: Instagram/petesouza

Ядерный чемоданчик № 51

Ядерный чемоданчик ни в России, ни в Америке по определению не бывает единственным. И там, и там он есть у президента страны, у начальника Генерального штаба и у министра обороны. В свое время, по легенде, Горбачев передал Ельцину ядерный чемоданчик с номером «51». Ельцин так расстроился, что специально для него номер чемоданчика заменили на первый.

Ядерный чемоданчик — не то, что мы думаем!

Ядерный чемоданчик в России — это абонентский комплекс «Чегет», являющийся частью автоматизированной системы управления ядерными силами «Казбек». Если попросту — то передатчик. Работает это так:

СРПН (Система предупреждения о ракетном нападении) на основе полученных данных передает информацию о ядерном ударе командиру дежурного компункта. Тот, перепроверив сообщение, приводит «Казбек» в боевой режим. Вся эта система оповещения носит название «Крокус».

Лица, у которых есть чемоданчик, принимают решение. Нажатие «красной кнопки» на чемоданчике приводит к тому, что на командные пункты РВСН приходит код, который разрешает использование ядерного оружия. Если код приходит со всех трех чемоданчиков, то ракеты взлетают. Начинается Третья Мировая война!

Владимир Путин получает ядерный чемоданчик, вступая в должность президента

Источник: kremlin.ru

Не стоит, впрочем, думать, что у чемоданчика только одна кнопка — «та самая». Американский Nuclear Football, например, содержит тридцатистраничную инструкцию. Говорят, после атаки на башни-близнецы президент США Джордж Буш даже прочитал ее.

«Норвежский ракетный инцидент»

«Норвежский ракетный инцидент» в 1995 году чуть не покрыл мир ядерным пеплом! Команда ученых из этой северной страны запустила исследовательскую ракету Black Brant XII. А подобный запуск сил НАТО из Норвегии для удара по России был одним из вероятных сценариев ядерной атаки, который рассматривали специалисты. К тому же, ракета ученых имела определенное сходство с американской ракетой Trident. Добавим к этому тот факт, что предупреждение норвежцев о планируемом запуске ракеты затерялось в МИДе и не было доведено до сведения сотрудников СРПН.

Соответственно, система оповещения сработала четко и слаженно, в Генштаб поступил сигнал о ракетной угрозе. Там сочли, что это достаточно веский повод активировать систему «Казбек». Президент Борис Ельцин, министр обороны Павел Грачев и начальник Генштаба Михаил Колесников установили конференц-связь, используя непосредственно устройство в пресловутом чемоданчике. Президент активировал ядерные коды. РВСН были приведены в полную боеготовность.

Та самая ракета

Фото: nasa.gov

Но спустя несколько минут выяснилось, что ракета удаляется от российской территории. Она приземлилась возле Шпицбергена. Полет Black Brant XII продлился 24 минуты. Ядерная угроза, которой на самом деле и не было, миновала.

Не только «телефон», но и «громкоговоритель»

Принцип функционирования Nuclear Football является государственной тайной США, однако есть некоторые догадки. В частности, по некоторым данным, там содержатся, помимо всего прочего, протоколы и оборудование для активации EAS (Системы Экстренного Оповещения), которая позволяет президенту немедленно совершить обращение к нации из любой точки.

Экс-директор военного отдела Белого Дома Билл Галли написал в своих мемуарах, что, помимо антенны для связи с Пентагоном, в Nuclear Football содержится «Черная книга» с перечислением возможных стратегий действий, карта расположения секретных ядерных объектов, инструкция о запуске системы оповещения и карточка с паролями.

Источник: thetoc.gr

«Растеряша» Клинтон

Американский отставной генерал Хью Шелтон опубликовал в своих мемуарах забавную историю о том, как в 2000 году Минобороны США решило поменять коды от ядерного чемоданчика. Вопреки распространенному представлению, они не меняются каждый день, это происходит намного реже. Тем не менее, при реализации этого решения выяснилось, что коды утеряны еще несколько месяцев назад.

Президентский ключ безопасности в США проверяется каждый месяц, но Клинтон ловко уходил от проверки. Помощник президента заявлял, что карточка с кодами находится у главы государства, который как раз сейчас находится на важном совещании.

Американский ядерный чемоданчик

Фото: Reuters

Сам Клинтон так и не сознался, где он умудрился потерять ядерную безопасность сверхдержавы, однако подполковник Роберт Паттерсон, в чьи обязанности входило носить чемоданчик, утверждает, что этот прискорбный факт выяснился наутро после скандала с Моникой Левински. Правда, Паттерсон утверждает, что это было в 1998 году. Расхождение в датах он поясняет тем, что, возможно, Клинтон терял пароли дважды.

Удар с «того света»

Dead Hand — «Рука мертвеца» — так американцы называют российскую систему «Периметр». Она разработана на тот случай, если первый ракетный удар уничтожит носителей «Чегета».

Командная ракета 15А11 системы «Периметр»

Источник: wikipedia.org

Датчики системы — сейсмодатчики, датчики температуры и радиации — ведут постоянный мониторинг на территории России в местах предполагаемых ядерных ударов. Если «Периметр» решает, что по стране нанесен ядерный удар, то запускается ракета, передающая радиосигнал всем «оставшимся в живых» носителям ядерного оружия. Ядерные боеголовки взлетают в воздух. В общем, Россия, в случае чего, даже «из могилы» врага достанет.

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