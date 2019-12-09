Пенсии старикам власть готовится выдавать продуктами

Процесс развития пенсионной системы в России и системы оплаты труда может в скором времени привести к тому, что выплаты по старости, как и зарплаты, будут выдавать продуктовыми наборами. Причем — довольно низкого качества. И первый шаг в этом направлении уже сделан.

В Башкирии пенсионер, как рассказала журналистам его дочь, получил часть собственной пенсии за декабрь в весьма неожиданном формате. Вместо денег ветерану труда почтальон вручил печенье.

Как выяснилось, руководство почты в этих краях дало указание своим сотрудникам выдавать старикам суммы менее 100 рублей продуктами. В результате пожилой житель Уфы вместо полагающихся ему от государства 27 рублей получил пачку печенья. Как понимаем — довольно дешевого.

В чем практический смысл такого предписания работникам почты — не совсем ясно. Чтобы почтальоны не носили в сумках гремящую мелочь? Но печенье еще надо заранее купить в магазине. И при этом сохранить чек, дабы никто не заподозрил в корысти.

Впрочем, в России многие решения принимаются исходя из совершенно необъяснимой логики.

Обращает на себя внимание другое. Дело в том, что ветерану труда, которому часть пенсии принесли «натурой», со всеми выплатами должен был в сумме получить 13 тысяч 27 рублей и 40 копеек. И это — практически на грани прожиточного минимума. Который рассчитывается, исходя из того, что примерно половина будет потрачена на довольно скудный продуктовый набор.

Но цены на товары первой необходимости постоянно растут. Причем — значительно быстрее официально объявленного правительством уровня инфляции. Индексация выплат проводится уже после того, как цифры на прилавках увеличились. То есть — когда деньги уже потрачены.

Так может действительно, чтобы защитить людей от инфляции, им стоит выдавать пенсии продуктовыми наборами? И не только пенсии, но и зарплаты? По крайней мере, люди будут обеспечены от государства необходимым количеством калорий.

Опрошенные «СП» специалисты согласны, что пенсионное обеспечение через продуктовые наборы может вскоре превратиться в государственную политику. А директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев предостерегает, что продукты могут быть еще и очень низкого качества.

— Идея выдавать хотя бы часть пособия по старости продуктовыми наборами — это логичный способ защитить людей от инфляции, — считает Журавлев. — Но проблема в другом. Можно определить состав продуктового набора, но не торговые марки, из продукции которых будут этот набор формировать. Если, грубо говоря, вместо нормальных макарон будут класть вермишель из «госрезерва времён Леонида Ильича», то это практически невозможно проверить.

Сама по себе идея отдавать неимущим людям часть их доходов продуктами в прошлом уже была . Но вот исполнение на местах способно вызвать много вопросов.

Профессор кафедры экономической политики Санкт-Петербургского государственного университета Геннадий Алпатов также замечает, что выдача людям продуктов вместо денег не нова:

— Вообще, выдавать пенсии продуктовыми наборами — это крайне спорная мысль. Всё-таки люди должны сами распоряжаться своими деньгами. Мне кажется, уже со стороны торговых сетей некоторые думают: кто же из них будет отоваривать деньги Пенсионного фонда?

Вроде бы продуктовые наборы должны защитить людей от неразумных трат. Но это значит, что людей взрослых власти принимают за ребят в детском саду.

«СП»: — С другой стороны, такая мера может создать для бизнеса гарантированный потребительский спрос.

— Но как это реализовать на практике? Тем более, если мы говорим о деревне? Кто будет старикам отвозить продуктовые наборы? В скором времени неизбежно возникнет монополия, которая приведет к снижению качества продуктов в наборах. Людям примутся выдавать второсортные продукты.

Мысль выдавать пособие по старости натуральным образом — странная мысль. Государство должно сосредоточиться на том, чтобы довести пенсии до 60% от среднего заработка. Это общемировая практика. А чтобы она и в России стала реальностью, нужна солидарная система, когда работающие и полные сил граждане содержат пожилых людей. Следующее поколение содержит предыдущее — это самый простой и очевидный вариант. И если денег в бюджете не хватает, то можно брать от доходов от экспорта нефти.

«СП»: — Пенсионная реформа должна помочь этой солидарной системе? Количество пенсионеров уменьшится, а количество работающих увеличится.

— Пока об этом сложно говорить. Да, количество пенсионеров уменьшится из-за продления возраста выхода на заслуженный отдых. Но эффект от этого не будет долгосрочным. Ведь количество трудоспособных граждан уменьшается всё равно. Это некая такая «передышка».

«СП»: — Пенсионный возраст можно будет поднять еще раз.

— Тогда будет полный крах пенсионной системы. Просто потому, что получателей государственных выплат в живых почти не останется. Да и среди них будут почти одни женщины.

Сейчас средняя продолжительность жизни мужчин в России — 66 лет. А пенсионный возраст им подняли до 65 лет. То есть, половина мужиков до гарантированного государственного обеспечения просто не доживет.

В какой-то мере государство создаст большие преференции для женщин. Но это слабое утешение.

«СП»: — Может, тогда стоит и зарплаты выдавать продуктовыми наборами?

— Эта идея, кстати, несмотря на очевидную странность, появилась не сегодня. На некоторых предприятиях Санкт-Петербурга до революции рабочих заставляли свою зарплату тратить в магазинах, которые находились на территории заводов и фабрик. Таким образом часть заработанного возвращалось владельцам производства.

Такие вещи существовали в истории. Но они очень злили народ.