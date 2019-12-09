Новую «Мисс Вселенную» выбрали в США (ФОТО, ВИДЕО)
Представительница ЮАР Зозибини Тунзи стала победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная-2019».
В тройку финалисток вошли также девушки из Мексики и Пуэрто-Рико.
Конкурс «Мисс Вселенная» в этом году состоялся в городе Атланта (США, штат Джорджия). Корону победительнице вручала королева прошлогоднего конкурса Катриона Грэй (Филиппины).
«Я росла в мире, где женщина моей внешности — с (тёмной) кожей и волосами, как у меня — никогда не считалась красивой.
Думаю, это время подходит к концу. Я хочу, чтобы дети смотрели на меня и… их лица отражались в моём», — цитирует CNN новую «Мисс Вселенную».
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Источник: https://rusvesna.su/news/1575876202
Спасибо автору за статью. Здесь бассэйн не поможет.
Там, где сдают
Номера
Чернокожим,
Мы на мгновенье
Остаться
Не можем!
Какая толерантность и странные вкусы жюри. Ещё ни разу среди всех этих “мисс” не видел по-настоящему красивой или просто привлекательной. Такая же картина среди манекенщиц. Портные ладно, все нетрадиционные, у них свои взгляды на женщин.
А во всех жюри, выходит, тоже?
Шоу продолжается …https://yandex.by/video/preview/?filmId=9310049221572219696&text