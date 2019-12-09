Новую «Мисс Вселенную» выбрали в США (ФОТО, ВИДЕО)

Представительница ЮАР Зозибини Тунзи стала победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная-2019».

В тройку финалисток вошли также девушки из Мексики и Пуэрто-Рико.

Конкурс «Мисс Вселенная» в этом году состоялся в городе Атланта (США, штат Джорджия). Корону победительнице вручала королева прошлогоднего конкурса Катриона Грэй (Филиппины).

«Я росла в мире, где женщина моей внешности — с (тёмной) кожей и волосами, как у меня — никогда не считалась красивой.

Думаю, это время подходит к концу. Я хочу, чтобы дети смотрели на меня и… их лица отражались в моём», — цитирует CNN новую «Мисс Вселенную».

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