Немецкие СМИ предрекли крах мировой торговли через несколько дней…

Всемирная торговая организация (ВТО) из-за желаний президента США Дональда Трампа уже на следующей неделе может перестать быть дееспособной. На эту тему в своей статье рассуждает журналист немецкого издания Der Spiegel Маркус Бекер.

Вашингтон, по мнению автора статьи, предпринимает все для того, чтобы деятельность организации оказалась парализованной. При этом такое желание Трампа не является сиюминутным порывом. Напротив, на протяжении последних двух лет США настойчиво блокируют процесс выбора новых членов Апелляционного органа ВТО, в котором насчитывается семь мест. На сегодняшний день из них заняты только три, но 10 декабря полномочия двух судей подойдут к концу, а замены им нет. И это крайне негативно отразится на работе органа.

«Апелляционному органу тем самым придет конец, а вместе с ним – и главной контрольной инстанции мировой торговли», – заявил Бекер....

Таким образом, прекращение деятельности органа вызовет крах всей системы ВТО. А это, в свою очередь, приведет к тому, что правила мировой торговли де-факто прекратят действовать. В Евросоюзе понимают, для чего Трамп избрал такую тактику, пишет журналист. Судя по всему, американский лидер, избавившись от ВТО, хочет выбить для США наиболее выгодные условия. При таком положении вещей в мировой торговле будет царить «право сильнейшего», и всем сторонам таких отношений уже сейчас необходимо «вооружаться» на этот случай, резюмировал Бекер. Ранее аналитик Михаил Хазин говорил о том, что мировую экономику ждут потрясения. Проблема кроется в том, что созданная для обслуживания доллара модель больше не эффективна и потому прекращает свою работу. Хотите больше новостей по теме? Кликайте и подписывайтесь на наше издание в Яндексе. Автор: Александр Фролов... Источник: https://politexpert.net/175980-nemeckie-smi-predrekli-krakh-mirovoi-torgovli-cherez-neskolko-dnei?utm_source=finobzor.ru

Источник: https://politexpert.net/175980-nemeckie-smi-predrekli-krakh-mirovoi-torgovli-cherez-neskolko-dnei?utm_source=finobzor.ru