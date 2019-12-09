НЕ вечная Мерзлота и Ледники
22:12. 9 декабря 2019 154 просмотра 10 коммент. Опубликовал: ХОХОЛ
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Кто в некоторой мере не живет для других, тот совершенно не живет для себя.
Надо посмотреть табличку, в которой указано сколько тысяч лет нужно, чтоб проморозить землю на 800 метров. А еще посмотреть фото лисицы во льду… Наверное, тоже азотным метеоритом жахнуло.
Удар скалярного поля. С мгновенной проморозкой до километра.
WTF? Подробности, физическая природа и характеристики поля, примеры. А иначе это как Харитон с Котом ментально бьются.
Примеры – в зайце. Жахну ещё разок – параметры сообщу. Подробности – поcле. Во Всемирной Федерации Тхэквондо не состою , взносы не плачу.
А вот Хохол с заданием справился. В двух словах: что такое удар скалярного поля? Если что, скалярные величины знаю-объяснять не надо.
https://chispa1707.livejournal.com/2506704.html
Высвобождение метангидратов океанического дна:
Распад метангидратов океанического дна приводит к выбросу метана в объеме в 160-180 раз большем, чем занимали сами метангидраты. Выброс был разовый и только в зоне вечной мерзлоты. Выброс рывком увеличил объем обогащенной метаном, смешанной с илом и сильно переохлажденной океанической воды. Именно эта переохлажденная масса, подстегнутая ударной волной от проходящего метеорного тела, затопила Сибирь, и это событие сейчас фигурирует как оледенение.
Напомню, что причины оледенений не установлены, однако наукой доказано, что они происходили быстрее, чем за полгода.
К чипсе лезть не хочу – у меня аллергия на этого бандерлога. А из Вашего коммента ничего не ясно. Вечная мерзлота и тут же океаническое дно. Мы про образование вечной мерзлоты говорим, а Вы зачем то метангидраты вспомнили.
А чё есть такая таЛбичка?
))
И кто
её придумал? ))
Эти англиЦЦкие и не только учёные такие озорники ))
Сто процентов съеденный заяц не переварился.
https://www.dialog.ua/images/news/f96b74875fb3b0ffcfdc8c70a9ac1ff5.jpg
Да знаю я эту историю.
Есть и лось и целый косяк рыбы.
И даже замёрзшая волна.