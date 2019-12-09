Начало переговоров в Париже
19:40. 9 декабря 2019 151 просмотр 5 коммент. Опубликовал: feedmatic
Начало переговоров в Париже.
Смотреть с 43-й минуты.
Сурков тоже в Париже.
Для тех, кого волнует подобное – Путин и Зеленский пожали друг другу руки.
После общей встречи пройдут прямые переговоры Путина с Зеленским.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5485625.html
Мы начинаем КВН для чего? Для кого?
Трамп приказал принять вовчика -все согласились,но он все равно им по подарочку прислал-кому жилеты желтые,кому ваду,Меркель хитрая откупилась шпионами,увеличением взноса в Нато,а вовчику накануне пообещали 5млрд.Но вообще неплохая площадка,почему не собраться ,Лавров завтра вылетает в США.
П.С. но стройка остановилась -факт.
Да как-то и без Трампа договариваются ))
Труба ПОСТРОЕНА и в Австрию (хоть все говорят что в Германию а она на АВСТРИЙСКИЕ газохранилица выходит и уже Австрия распределяет)и в Турцию и в Китай.
Пора Украине выкатывать УЛЬТИМАТУМЫ.
Три удава и один лягушонок.
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Мы начинаем КВН….)))
Встретились три еврея в Париже: украинский еврей Зеленский, французский еврей Макрон, русский еврей Путин, немецкая еврейка Меркель. Одним словом жидопереговоры.
“Смотреть с 43-й минуты.”… и дальше вместо видео с 43-й минуты только скриншоты. Объективненько!