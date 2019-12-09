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Начало переговоров в Париже

19:40. 9 декабря 2019 151 просмотр 5 коммент. Опубликовал:


Начало переговоров в Париже.


Смотреть с 43-й минуты.








Сурков тоже в Париже.

Для тех, кого волнует подобное – Путин и Зеленский пожали друг другу руки.
После общей встречи пройдут прямые переговоры Путина с Зеленским.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5485625.html

Метки: война на украине, донбасс, Зеленский, макрон, Меркель, нормандский формат, Париж, Путин, сурков, Франция

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 11657 1075
    ХОХОЛ 9 декабря 2019 в 20:26

    Мы начинаем КВН для чего? Для кого?

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    1
    • 5084 3766
      маринаХОХОЛ 9 декабря 2019 в 20:54

      Трамп приказал принять вовчика -все согласились,но он все равно им по подарочку прислал-кому жилеты желтые,кому ваду,Меркель хитрая откупилась шпионами,увеличением взноса в Нато,а вовчику накануне пообещали 5млрд.Но вообще неплохая площадка,почему не собраться ,Лавров завтра вылетает в США.
      П.С. но стройка остановилась -факт.

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      -1
      • 11657 1075
        ХОХОЛмарина 9 декабря 2019 в 21:00

        Да как-то и без Трампа договариваются ))
        Труба ПОСТРОЕНА и в Австрию (хоть все говорят что в Германию а она на АВСТРИЙСКИЕ газохранилица выходит и уже Австрия распределяет)и в Турцию и в Китай.
        Пора Украине выкатывать УЛЬТИМАТУМЫ.
        Три удава и один лягушонок.
        ——–
        Мы начинаем КВН….)))

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        1
  • 8052 2805
    nikolay 9 декабря 2019 в 20:48

    Встретились три еврея в Париже: украинский еврей Зеленский, французский еврей Макрон, русский еврей Путин, немецкая еврейка Меркель. Одним словом жидопереговоры.

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    -1
  • 116 50
    Andry 9 декабря 2019 в 21:44

    “Смотреть с 43-й минуты.”… и дальше вместо видео с 43-й минуты только скриншоты. Объективненько!

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