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Комитет спортсменов WADA проголосовал за отстранение России от Олимпийских игр

08:27. 9 декабря 2019 112 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Комитет спортсменов WADA проголосовал за отстранение России от Олимпийских игр | Русская весна

В преддверии летних Олимпийских игр в Токио над российскими спортсменами сгущаются тучи. Так, члены Комитета спортсменов при Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) выступили за то, чтобы лишить Россию права выступать на Олимпийских играх.

Об этом сообщает европейская служба ВВС.

На заседании Комитета решили, что только такое решение является «единственно справедливым» в сложившейся ситуации. И за него проголосовали 9 из 17 человек во главе с председателем Бекки Скотт.

Они уверены, что в том случае, если вердикт смягчат, ситуация не послужит уроком, а значит, «мошенничество, манипуляции и обман будут поощряться».

«Российская допинг-история продолжалась во время трёх Олимпийских и Паралимпийских игр, а теперь может коснуться и четвертых.

Мы считаем, что продолжающиеся и преднамеренные акты обмана, мошенничества и коррупции в России превратили в посмешище не только тех, кто играет по правилам, но и тех, кто их создает и защищает», — заявили члены Комитета.

Напомним, в 2020 году тридцать вторые летние Олимпийские игры пройдут в столице Японии Токио в 2020 году с 24 июля по 9 августа 2020 г.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1575869264

Метки: Новости

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