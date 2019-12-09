Как с гуся ВАДА // Письма
Для легкоатлетов эта эпопея началась в далеком 2015 году. Тогда казалось, что сейчас с десяток чиновников и тренеров с сомнительной репутацией уберут и все станет нормально – ВФЛА восстановят. Но годы шли, убрали лишь парочку самых публичных чиновников, и парочку тренеров перетасовали. Все они настолько вросли в свои места, что не вырвать. Еще бы, все они попали в сборную 30-35 лет назад.
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