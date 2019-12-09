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Как с гуся ВАДА // Письма

20:18. 9 декабря 2019 114 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Для легкоатлетов эта эпопея началась в далеком 2015 году. Тогда казалось, что сейчас с десяток чиновников и тренеров с сомнительной репутацией уберут и все станет нормально – ВФЛА восстановят. Но годы шли, убрали лишь парочку самых публичных чиновников, и парочку тренеров перетасовали. Все они настолько вросли в свои места, что не вырвать. Еще бы, все они попали в сборную 30-35 лет назад.



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#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UCyI2NGKmMk

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