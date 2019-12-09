Голосование за резолюцию ООН “о милитаризации Крыма”.

Голосование в ООН по поводу резолюции о "милитаризации Крыма".Расклад уже достаточно привычный, и американские резолюции на эту тему уже давно не набирают даже половину от числа голосующих. А тут, с учетом отсутствующих, получилось где-то в районе трети набрать.В основном это США и их сателлиты + европейская тусовка.За Россию уже традиционно выступил Китай + союзники по СНГ + социалистические страны + союзники по сирийской войне + ряд стран 3-го мира находящихся в контрах с США. Так что и тут тусовка традиционная.Как обычно картинка "весь мир с нами" не складывается.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5486130.html