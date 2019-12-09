Глава Пентагона публично признал, что теперь у России есть возможности, которых нет у США

Глава Пентагона Марк Эспер полагает, что США отстали от России в разработке гиперзвуковых вооружений. Об этом он заявил в субботу во время выступления в Калифорнии, передает ТАСС.

Эсперу был задан вопрос о том, обеспокоен ли он созданием гиперзвуковых ракет в России.

«Несколько лет назад мы взяли паузу в том, что касается этих технологий. Тогда мы однозначно лидировали. Сейчас мы в роли догоняющего», — ответил он.

«Потому министерство вкладывает каждый доллар, который только может, чтобы гарантировать, что у нас есть преимущество, что мы получим преимущество в том, что касается гиперзвуковых вооружений», — добавил министр.

Эспер обеспокоен тем, что некоторые новейшие разработки РФ в оборонной сфере не учитываются российско-американским Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Если говорить о России, я обеспокоен тем, что они пытаются разработать различные стратегические вооружения, которые выходят за рамки ДСНВ в его текущем виде», — подчеркнул Эспер.

Как он пояснил, речь идет о вооружениях, которые «не были учтены и проверены».

Глава Пентагона выступил с утверждением, что Москва допускала нарушения российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. «А теперь у них есть возможности, которых нет у нас, в том, что касается вооружений средней дальности», — добавил он.

«Мы очень внимательно следим за тем, что делают россияне, и серьезно к этому относимся», — сказал Эспер.

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон. В июле Эспер заявил, что продление ДСНВ потенциально вписывается в формирующуюся новую архитектуру контроля над вооружениями. В августе он подчеркнул, что в договоре должны быть оговорены самые новые разработки РФ в оборонной сфере.

ТАСС

Источник: http://voicesevas.ru/news/48731-glava-pentagona-publichno-priznal-chto-teper-u-rossii-est-vozmozhnosti-kotoryh-net-u-ssha.html